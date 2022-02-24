Рада запровадила воєнний стан в Україні

Стефанчук заборонив депутатам виїжджати з Києва

Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану в Україні. Рішення підтримали 300 народних депутатів.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук заборонив депутатам виїжджати з Києва. «Хто виїхав – той зрадник», - заявив він.

Що означає воєнний стан

Воєнний стан - особливий режим функціонування країни, який запроваджується у разі загрози національній безпеці, територіальній цілісності, військової агресії.

На період дії воєнного стану органи державної та місцевої влади, військові командування отримують додаткові повноваження з метою якнайшвидшої стабілізації ситуації.

Водночас можуть обмежуватися багато прав і свободи громадян.

Як воєнний стан може вплинути на життя українців

У Законі про правовий режим воєнного стану прописані можливі обмеження для громадян України під час дії воєнного стану. Серед них:

обов'язкова трудова повинність,

відчуження особистого майна,

обмеження пересування громадян, транспортних засобів,

комендантська година,

заборона на торгівлю зброєю, алкоголем і хімічними препаратами,

заборона на проведення масових заходів, мітингів, страйків,

контроль роботи телевізійних і радіо центрів, засобів масової інформації,

обмеження користування засобами зв'язку, в т. ч. Інтернетом,

заборона діяльності партій, громадських організацій, які несуть загрозу незалежності країни її територіальній цілісності, підривають безпеку, пропагують війну,

заборона військовозобов'язаним змінювати місце проживання.

Однак не всі зазначені заходи можуть застосовуватися в повному обсязі. Список конкретних обмежень і заборон прописується в указі президента.

Порядок введення воєнного стану

Спочатку ініціативу введення воєнного стану висуває РНБО. Потім президент видає відповідний указ. Протягом двох днів його має затвердити Верховна рада, і після цього рішення набирає чинності.

В указі глави держави має бути прописано обґрунтування, терміни і територіальні межі дії воєнного стану.

Режим воєнного стану може закінчитися раніше встановленого терміну, для чого главі держави достатньо видати відповідний указ.

Раніше президент Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану.

Нагадаємо, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним військової операції в Україні, розпочався масований обстріл об’єктів військової інфраструктури у різних містах.

Зокрема, потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та інших містах України.

Вздовж усього українсько-російського кордону після виступу президента РФ били реактивні системи залпового вогню.

Вже відомо, що Росія вторглася в Україну з території Білорусі. Прикордонники повідомляють, що російські війська атакували Україну у п'ятьох областях і з окупованого Криму.