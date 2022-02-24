В соцмережах повідомляють про вибухи у Києві, Харкові та Одесі (відео)

У Києві, Харкові та Одесі чути вибухи

На Миколаївщині теж чути звуки вибухів

У Києві та Харкові пролунали потужні вибухи. Це сталося після того, як президент РФ Володимир Путін оголосив про військову операцію в Україні. Про це повідомляють очевидці в соцмережах.

У Києві на лівому березі спочатку було чути декілька потужних вибухів. Після невеликої паузи пролунало ще два вибухи.

У Харкові повідомляють, що вибухи чутно в районі метро Студентська, в районі Салтівка. Чутно звуки літаків.

На Миколаївщині теж чути звуки вибухів.

Наразі достеменно невідомо, що саме вибухає. І що наразі відбувається у інших містах України.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив про проведення спеціальної операції проти України. Таке рішення він ухвалив після звернення ватажків так званих «ДНР» та «ЛНР».

До слова, російське телебачення анонсувало вторгнення в Україну у прогнозі погоди (відео).

Раніше повідомлялося, Росія нарощує військову присутність на кордоні з Україною в районі Харківської області та масово закуповує мішки для трупів.