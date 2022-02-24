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    Одна людина загинула внаслідок авіаудару по військовому містечку під Києвом

    Внаслідок російської атаки є перші жертви серед українців &ndash; загинула людина у Броварах - Одна людина загинула внаслідок авіаудару по військовому містечку під Києвом
    Внаслідок російської атаки є перші жертви серед українців – загинула людина у Броварах

    Геращенко оприлюднив інформацію про атаки російських загарбників на військові частини по всій Україні

    Внаслідок авіаудару по військовому містечку в Броварах, що біля Києва, загинула одна людина, ще одну поранено, п’ятеро постраждали. Про це повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко.

    «Броварський, військове містечко № 161 під час авіаудару згоріла будівля, чотирьохповерховий будинок частково пошкоджений, військові проводять евакуацію. Працює ДСНС та швидка. За попередньою інформацією є один загиблий, один поранений та п’ятеро ще потерпілих», – повідомив він і додав, що більш детально інформація буде додатково.

    Також Геращенко оприлюднив інформацію про атаки російських загарбників на військові частини по всій Україні:

    Росія напала на Україну

    Росія напала на Україну

    Як повідомляв «Главком», російська ракета впала в кількох метрах від житлових будинків у Києві. Поліція очепила територію та не підпускає місцевих мешканців до місця падіння засобу ураження. На місці працюють вибухотехники.

    Нагадаємо, вранці 24 лютого Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні.

    Нагадаємо, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним військової операції в Україні, розпочався масований обстріл об’єктів військової інфраструктури у різних містах.

    Зокрема, потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та інших містах України.

    Вздовж усього українсько-російського кордону після виступу президента РФ били реактивні системи залпового вогню.

    Вже відомо, що Росія вторглася в Україну з території Білорусі. Прикордонники повідомляють, що російські війська атакували Україну у п'ятьох областях і з окупованого Криму.

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    Теги: МВС ДСНС Антон Геращенко обстріл Київщина військові воєнний стан
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    Одна людина загинула внаслідок авіаудару по військовому містечку під Києвом