Одна людина загинула внаслідок авіаудару по військовому містечку під Києвом

Внаслідок російської атаки є перші жертви серед українців – загинула людина у Броварах

Геращенко оприлюднив інформацію про атаки російських загарбників на військові частини по всій Україні

Внаслідок авіаудару по військовому містечку в Броварах, що біля Києва, загинула одна людина, ще одну поранено, п’ятеро постраждали. Про це повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко.

«Броварський, військове містечко № 161 під час авіаудару згоріла будівля, чотирьохповерховий будинок частково пошкоджений, військові проводять евакуацію. Працює ДСНС та швидка. За попередньою інформацією є один загиблий, один поранений та п’ятеро ще потерпілих», – повідомив він і додав, що більш детально інформація буде додатково.

Военный городок на въезде в Бровары под Киевом. pic.twitter.com/bwIONhdhZP — Сергей из Киева. (@SergUA63) February 24, 2022

Також Геращенко оприлюднив інформацію про атаки російських загарбників на військові частини по всій Україні:

Росія напала на Україну

Як повідомляв «Главком», російська ракета впала в кількох метрах від житлових будинків у Києві. Поліція очепила територію та не підпускає місцевих мешканців до місця падіння засобу ураження. На місці працюють вибухотехники.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні.

Нагадаємо, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним військової операції в Україні, розпочався масований обстріл об’єктів військової інфраструктури у різних містах.

Зокрема, потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та інших містах України.

Вздовж усього українсько-російського кордону після виступу президента РФ били реактивні системи залпового вогню.

Вже відомо, що Росія вторглася в Україну з території Білорусі. Прикордонники повідомляють, що російські війська атакували Україну у п'ятьох областях і з окупованого Криму.

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