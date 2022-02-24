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    Російський «безпілотник» впав у кількох метрах від житлових будинків у Києві (фото)

    Засіб ураження впав у кількох метрах від багатоквартирних житлових будинків - Російський «безпілотник» впав у кількох метрах від житлових будинків у Києві (фото)
    Засіб ураження впав у кількох метрах від багатоквартирних житлових будинків
    фото: glavcom.ua

    Ракета не розірвалася, на місці працюють вибухотехніки

    В результаті обстрілу російськими військами українських міст, що відбувся вранці 24 лютого, одна з ракет поцілила всередину житлового масиву на околицях Києва, за лічені метри від житлових будинків. Про це повідомляє «Главком».

    Пізніше було повідомлено, що в житловому кварталі впала не ракета, а збитий українськими силами ППО російський безпілотний літаючий засіб.

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    Російський «безпілотник» впав у кількох метрах від житлових будинків у Києві (фото)
    Російський «безпілотник» впав у кількох метрах від житлових будинків у Києві (фото)
    Російський «безпілотник» впав у кількох метрах від житлових будинків у Києві (фото)
    Російський «безпілотник» впав у кількох метрах від житлових будинків у Києві (фото)
    фото: glavcom.ua

    Місцеві мешканці повідомляють, що близько шостої години ранку прокинулися від гучного удару.

    Наразі поліція розвертає автомобілі, шо їдуть трасою повз місто події.

    За уточненими даними, в житловому кварталі Києва впала не ракета а безпілотний літальний засіб, що, ймовірно, коректував обстріл військової частини, що перебуває неподалік. Його було збито українськими ППО.

    Нагадаємо, вранці 24 лютого Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні.

    Нагадаємо, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним військової операції в Україні, розпочався масований обстріл об’єктів військової інфраструктури у різних містах.

    Зокрема, потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та інших містах України.

    Вздовж усього українсько-російського кордону після виступу президента РФ били реактивні системи залпового вогню.

    Вже відомо, що Росія вторглася в Україну з території Білорусі. Прикордонники повідомляють, що російські війська атакували Україну у п'ятьох областях і з окупованого Криму.

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    Теги: обстріл воєнний стан ракета небезпека
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    Російський «безпілотник» впав у кількох метрах від житлових будинків у Києві (фото)