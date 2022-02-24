Російський «безпілотник» впав у кількох метрах від житлових будинків у Києві (фото)

Засіб ураження впав у кількох метрах від багатоквартирних житлових будинків

Ракета не розірвалася, на місці працюють вибухотехніки

В результаті обстрілу російськими військами українських міст, що відбувся вранці 24 лютого, одна з ракет поцілила всередину житлового масиву на околицях Києва, за лічені метри від житлових будинків. Про це повідомляє «Главком».

Пізніше було повідомлено, що в житловому кварталі впала не ракета, а збитий українськими силами ППО російський безпілотний літаючий засіб.

Місцеві мешканці повідомляють, що близько шостої години ранку прокинулися від гучного удару.

Наразі поліція розвертає автомобілі, шо їдуть трасою повз місто події.

За уточненими даними, в житловому кварталі Києва впала не ракета а безпілотний літальний засіб, що, ймовірно, коректував обстріл військової частини, що перебуває неподалік. Його було збито українськими ППО.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні.

Нагадаємо, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним військової операції в Україні, розпочався масований обстріл об’єктів військової інфраструктури у різних містах.

Зокрема, потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та інших містах України.

Вздовж усього українсько-російського кордону після виступу президента РФ били реактивні системи залпового вогню.

Вже відомо, що Росія вторглася в Україну з території Білорусі. Прикордонники повідомляють, що російські війська атакували Україну у п'ятьох областях і з окупованого Криму.

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