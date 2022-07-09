Розпочалися військові заняття для цивільних у Києві: чому навчають громадян

Комунальники та держслужбовці проходять військову підготовку для цивільних у Києві

Заняття організовують в кожному районі столиці

У Києві розпочалися військові навчання для цивільних осіб. В першу чергу, їх проходять працівники комунальних підприємств Києва та підрозділи міської влади. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Навчання проходять, щоб підвищити рівень оборони міста.

«У першу чергу, підготовку проходять працівники комунальних підприємств та працівники райдержадміністрацій столиці. Їм надають ключові знання, зокрема, щодо надання екстреної медичної допомоги. У нинішніх умовах – це вкрай необхідно. Бо вісімдесят відсотків загиблих під час бойових дій – це люди, які втрачають багато крові», – розповів мер Києва Віталій Кличко.

Надалі до такої підготовки місто буде залучати всіх бажаючих. Подібні заняття організовують в кожному районі столиці.

План занять включає практичні дії і відпрацювання таких навичок, як:

вогнева підготовка і порядок дій при обстрілі з боку противника;

тактична медицина;

інженерна підготовка та порядок поводження з вибухонебезпечними предметами;

забезпечення цивільного захисту населення;

дії в умовах радіаційного та хімічного забруднення.

Зазначається, що столична влада планує розширити програму підготовки населення до національного супротиву і розробити тренування для всіх категорій цивільного населення, зокрема для жінок, студентів та старшокласників.

Нагадаємо, з 5 по 6 липня на території Броварської громади проходили командно-штабні навчання військових.

Раніше голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба розповів про ситуацію з блокпостами на території області. Керівник ОВА також поділився, що адміністрація щодня проводить наради та комунікує зі штабами оборони Києва та області. Очільник ОВА також підкреслив, що загроза над містом досі існує і усі заходи, які організовані на в'їзді до Києва, на сьогодні є необхідними.