Українські військові розпочинають навчання у Великій Британії: деталі

Навчання проходитимуть на військових полігонах Сполученого Королівства під керівництвом досвідчених інструкторів

До Великої Британії прибула перша ротація українських військовослужбовців і незабаром приступить до військових навчань. Про це йдеться у заяві міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, оприлюдненій на офіційному сайті Палати громад Сполученого Королівства 5 липня.

У Заяві зазначається про подробиці програми підготовки українських Збройних сил під керівництвом Великої Британії, оголошеної прем’єр-міністром Борисом Джонсоном під час його візиту до Києва.

Зокрема, зазначається, що нещодавно до Великої Британії прибула перша ротація українських військових. Навчання проходитимуть на військових полігонах Сполученого Королівства під керівництвом досвідчених інструкторів. За словами Воллеса, українські військові пройдуть курси, засновані на базовій військовій підготовці Великої Британії. Йдеться, зокрема, про навчання володінню зброєю, надання першої медичної допомоги на полі бою, тактику патрулювання та навчання законам збройних конфліктів. Кожен курс триватиме кілька тижнів.

«Ми прагнемо збільшити масштаб і частоту цих курсів відповідно до вимог України. Ми також обговорюємо з міжнародними партнерами варіанти розширення участі в навчальній програмі, конструктивно працюючи з країнами, які готові підтримати або шляхом надання інструкторів, або надання обладнання», – повідомив Воллес.

«Ця діяльність є пріоритетом для Міністерства оборони Сполученого Королівства в рамках непохитних зусиль Великої Британії щодо зміцнення спроможності Збройних Сил України і демонструє незмінне лідерство Великої Британії у відповіді на агресивну війну Росії», – йдеться у заяві.

Як раніше повідомлялося, Британія передасть Україні додаткові гаубиці та дрони-камікадзе.