  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
  4. За парти під виття сирен. Як Київ готується до навчання офлайн
рус
    Новини

    За парти під виття сирен. Як Київ готується до навчання офлайн

    Школи Києва готуються до відкриття в реаліях війни - За парти під виття сирен. Як Київ готується до навчання офлайн
    Школи Києва готуються до відкриття в реаліях війни
    фото ілюстративне

    На початку навчального року у всіх школах пройдуть тренування з вчителями і дітьми щодо дій під час повітряної тривоги

    Школи Києва продовжують підготовку до нового навчального року. Місто буде готове розпочати навчальний рік стандартно, 1 вересня, у режимі офлайн. Про це повідомила директорка Департаменту освіти та науки Олена Фіданян, інформує пресслужба Київської міської держадміністрації.

    «Найголовніше завдання на новий навчальний рік – це безпека учнів та вчителів. Саме ця тема стала основною в підготовці шкіл. У першу чергу, прилеглі до закладів освіти території буде перевірено спеціалістами ДСНС на наявність вибухонебезпечних предметів. Паралельно з цим триває процес і перевірки об’єктів укриття шкіл — там мають бути підготовлені запаси води, медикаментів та решти необхідного. Для тих шкіл, де укриття немає, підготовлено і буде перевірено сховище в кроковій доступності. На початку навчального року у всіх школах пройдуть необхідні тренування з вчителями і дітьми щодо дій під час повітряної тривоги», – зазначила Фіданян.

    Також вона додала, що діти, які з тих чи інших причин не мають змогу повернутись до Києва, будуть навчатися дистанційно.

    «Ми розуміємо, що далеко не всі можуть повернутися за парти, а дехто навіть залишився на окупованій території. Саме тому ми маємо бути максимально гнучкими та дати можливість юним українцям продовжити навчання в наших школах і за нашою стандартною програмою», – підкреслила Фіданян.

    Підготовка до відкриття першого вересня ведеться у всіх 422 школах Києва.

    Як повідомлялося, в українських школах з'явиться охорона, спеціальне обладнання для сповіщення сигналу тривоги та проводитимуться тренування дітей з евакуації.

    До слова, у лавах Збройних сил воюють приблизно 900 освітян з усієї України.

    Теги: росія окупанти Київ війна школа навчання Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    За парти під виття сирен. Як Київ готується до навчання офлайн