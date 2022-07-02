За парти під виття сирен. Як Київ готується до навчання офлайн

На початку навчального року у всіх школах пройдуть тренування з вчителями і дітьми щодо дій під час повітряної тривоги

Школи Києва продовжують підготовку до нового навчального року. Місто буде готове розпочати навчальний рік стандартно, 1 вересня, у режимі офлайн. Про це повідомила директорка Департаменту освіти та науки Олена Фіданян, інформує пресслужба Київської міської держадміністрації.

«Найголовніше завдання на новий навчальний рік – це безпека учнів та вчителів. Саме ця тема стала основною в підготовці шкіл. У першу чергу, прилеглі до закладів освіти території буде перевірено спеціалістами ДСНС на наявність вибухонебезпечних предметів. Паралельно з цим триває процес і перевірки об’єктів укриття шкіл — там мають бути підготовлені запаси води, медикаментів та решти необхідного. Для тих шкіл, де укриття немає, підготовлено і буде перевірено сховище в кроковій доступності. На початку навчального року у всіх школах пройдуть необхідні тренування з вчителями і дітьми щодо дій під час повітряної тривоги», – зазначила Фіданян.

Також вона додала, що діти, які з тих чи інших причин не мають змогу повернутись до Києва, будуть навчатися дистанційно.

«Ми розуміємо, що далеко не всі можуть повернутися за парти, а дехто навіть залишився на окупованій території. Саме тому ми маємо бути максимально гнучкими та дати можливість юним українцям продовжити навчання в наших школах і за нашою стандартною програмою», – підкреслила Фіданян.

Підготовка до відкриття першого вересня ведеться у всіх 422 школах Києва.

Як повідомлялося, в українських школах з'явиться охорона, спеціальне обладнання для сповіщення сигналу тривоги та проводитимуться тренування дітей з евакуації.

До слова, у лавах Збройних сил воюють приблизно 900 освітян з усієї України.