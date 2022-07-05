Блокпости на в'їзді до Києва: влада розповіла, чи зменшаться затори

Голова ОВА: «Ми не можемо повністю відкрити місто»

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна розповів про ситуацію з блокпостами на території області столиці. Керівник ОВА також поділився, що адміністрація щодня проводить наради та комунікує зі штабами оборони Києва та області.

«Тут є два підходи. Перший – нам справді потрібно зробити максимальний комфорт для наших мешканців. А є друга сторона – це небезпека. Вона нікуди не зникла, війна продовжується. Є чимало фактів чи просто чуток, які розповсюджують в ЗМІ та соцмережах», – зазначив Кулеба.

Очільник ОВА також підкреслив, що загроза над містом досі існує і усі заходи, які організовані на в'їзді до Києва, на сьогодні є необхідними.

«Ми не можемо повністю відкрити місто зі зрозумілих причин. На жаль, ми живемо в умовах воєнного стану і всі мають з розумінням до цього ставитися. Інакше не буде», – поділився Кулеба.

Також Голова Київської обласної військової адміністрації розповів, що організація блокпостів на Київщині – це компетенція військових

«Можу лише сказати, що на сьогодні всі наші Сили оборони приведені в бойову готовність, як і було до цього. Наші військові не розслаблялися. Багато блокпостів по області, як і по Києву, прибрали, щоби було простіше пересуватися. Ми залишили таку кількість і в тих місцях, де це необхідно», – повідомив голова ОВА.

Напередодні на в'їзді у Київ утворився 10-кілометровий затор: люди не могли в'їхати до столиці.

Також у Бориспільському районі Київської області розпочався посилений етап перевірки документів.