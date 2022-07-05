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    Новини

    Бровари проводять військові навчання: мер звернувся до мешканців міста

    На території Броварської громади пройдуть командно-штабні навчання військових - Бровари проводять військові навчання: мер звернувся до мешканців міста
    На території Броварської громади пройдуть командно-штабні навчання військових
    фото з відкритих джерел

    Мер Броварів закликає мешканців не панікувати

    З 5 по 6 липня на території Броварської громади пройдуть командно-штабні навчання військових. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко у Telegram.

    «У Броварах та на території району можливий рух військової техніки», – йдеться у повідомленні.

    За інформацією міського голови, на блокпостах посилять контроль та введуть інші заходи безпеки.

    Раніше голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба розповів про ситуацію з блокпостами на території області. Керівник ОВА також поділився, що адміністрація щодня проводить наради та комунікує зі штабами оборони Києва та області. Очільник ОВА також підкреслив, що загроза над містом досі існує і усі заходи, які організовані на в'їзді до Києва, на сьогодні є необхідними.

    Напередодні на в'їзді у Київ утворився 10-кілометровий затор: люди не могли в'їхати до столиці.

    Також у Бориспільському районі Київської області розпочався посилений етап перевірки документів.

    Теги: росія окупанти Київ війна військові навчання мер військові навчання Україна окупація #stoprussia
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    Бровари проводять військові навчання: мер звернувся до мешканців міста