Рятувальники попереджають киян про небезпеку, що причаїлась на дахах (фото)

У Києві розгортається боротьба з крижаними бурульками

Аварійно-рятувальна служба «Київська служба порятунку» попереджає киян про крижані бурульки на дахах будівель і закликає мешканців міста бути обережними. Про це повідомляється на сторінці служби у Facebook.

21 грудня до оперативного чергового Служби порятунку надійшло повідомлення про велику кількість бурульок, що утворилися на даху школи на вулиці Мілютенка в Деснянському районі столиці.

Рятувальники прибрали бурульки з покрівлі, аби попередити їх падіння та травмування людей.

«Київська служба порятунку» закликає мешканців столиці дотримуватись основних рекомендацій:

звертайте увагу на наявність буруль та снігу на дахах будинків;

не заходьте за межі встановлених огорож у місцях біля будинків, де на дахах небезпечні утворення з криги та снігу;

тримайтеся, по змозі, на відстані 3-5 метрів від будинків та інших споруд, вибираючи найбільш безпечний маршрут руху вулицями міста;

будьте уважними під час прогулянок у парку, особливо з дітьми (на деревах може утворюватися значний сніговий покрив, що здатен впасти разом із бурульками);

якщо під час руху ви почули зверху підозрілий шум, у жодному разі не зупиняйтесь й не підіймайте голову, також не біжіть від будівлі, - треба якомога швидше притиснутися до стіни, козирок даху стане укриттям;

власникам автотранспорту не слід паркувати свої машини впритул біля будинків.

На дахах будівель утворилися бурульки внаслідок снігопаду, що пройшов у Києві, також через перепади температури.

Як відомо, в Києві 20 і 21 грудня сніжило. За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, від початку снігопаду в Києві випало 5,8 мм опадів, середня висота снігового покриву на ранок 21 грудня дорівнювала 11 см.

Із 20 грудня у столиці розпочали роботу пункти обігріву, до яких може звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні.

22 грудня в Києві вночі до 12 градусів морозу, вдень близько -8 градусів. На дорогах ожеледиця.

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