У Києві панує зимова казка: атмосферні фото міста
Кияни фотографують вулиці, парки, двори засніженої столиці
Снігопад у Києві 20 грудня не лише створив проблеми на дорогах міста, але й порадував поціновувачів зимової краси.
Кияни з захопленням фотографували засніжені вулиці столиці.
Нагадаємо, снігопад у Києві, який розпочався 20 грудня близько 15 години, серйозно ускладнив рух транспорту і спричинив величезні затори й масові ДТП.
Також стався транспортний колапс у Києві.
На дорогах, тротуарах і мостах Києва працює 287 одиниць техніки.
На онлайн-карті роботи спецтехніки можна простежити, де у Києві чистять дороги від снігу.