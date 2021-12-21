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    У Києві панує зимова казка: атмосферні фото міста

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    За декілька годин столицю засипало снігом - У Києві панує зимова казка: атмосферні фото міста
    За декілька годин столицю засипало снігом
    фото: glavcom.ua

    Кияни фотографують вулиці, парки, двори засніженої столиці

    Снігопад у Києві 20 грудня не лише створив проблеми на дорогах міста, але й порадував поціновувачів зимової краси.

    Кияни з захопленням фотографували засніжені вулиці столиці.

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    У Києві панує зимова казка: атмосферні фото міста
    У Києві панує зимова казка: атмосферні фото міста
    У Києві панує зимова казка: атмосферні фото міста
    У Києві панує зимова казка: атмосферні фото міста
    У Києві панує зимова казка: атмосферні фото міста
    У Києві панує зимова казка: атмосферні фото міста
    У Києві панує зимова казка: атмосферні фото міста
    фото: glavcom.ua

    Нагадаємо, снігопад у Києві, який розпочався 20 грудня близько 15 години, серйозно ускладнив рух транспорту і спричинив величезні затори й масові ДТП.

    Також стався транспортний колапс у Києві.

    На дорогах, тротуарах і мостах Києва працює 287 одиниць техніки.

    На онлайн-карті роботи спецтехніки можна простежити, де у Києві чистять дороги від снігу.

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    Теги: прогноз погоди Київ снігопад
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    У Києві панує зимова казка: атмосферні фото міста