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    У Києві насипало 11 см снігу (фото)

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    Столицю засипало снігом - У Києві насипало 11 см снігу (фото)
    Столицю засипало снігом
    фото: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

    Від початку снігопаду в Києві випало 5,8 мм опадів

    У Києві 20 і 21 грудня сніжило, і за два дні столиця вдяглася у зимове вбрання.

    Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, від початку снігопаду в Києві випало 5,8 мм опадів, середня висота снігового покриву на ранок 21 грудня дорівнювала 11 см.

    «Найбільше опадів 20 грудня випало у 1986 р. – 23 мм, а 21 грудня, 18,5 мм, у 1923 р. Рекордною висотою снігового покриву у ці два грудневі дні була у далекому 1930 р. – 44 см, а 20 грудня ще й у 1973 р.», - йдеться в повідомленні метеорологів.

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    У Києві насипало 11 см снігу (фото)
    У Києві насипало 11 см снігу (фото)
    У Києві насипало 11 см снігу (фото)
    фото: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

    Нагадаємо, 20 грудня ввечері через снігопад стався транспортний колапс у Києві.

    Від початку опадів у столиці до роботи задіяли близько 5 тис. працівників комунальних служб. Також наслідки снігопаду долали понад 600 одиниць техніки. До прибирання були залучені – 385 одиниць техніки КК «Київавтодор», 82 одиниці техніки КП УЗН та 140 одиниць техніки керуючих компаній районів. Використали майже 3 тисячі тонн піщано-соляної суміші.

    На онлайн-карті роботи спецтехніки можна простежити, де у Києві чистять дороги від снігу.

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    Теги: прогноз погоди Київ снігопад
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    У Києві насипало 11 см снігу (фото)