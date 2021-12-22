Сьогодні приморозить до -12°C: якою буде погода 22 грудня

На всій території країни температура буде нижчою за нуль

Ясно та дуже холодно буде у середу в Україні

У середу, 22 грудня, в усіх областях України прогнозується малохмарна погода. Про це інформує Укргідрометцентр.

На заході країни нічна температура коливатиметься від -7°C до -12°C, а вдень – до -6°C.

На півночі України денна температура опуститься до -9°C на Чернігівщині, а в Сумській області – до -11°C.

У центральних регіонах стовпчики термометрів показуватимуть -5…-7°C. У Вінницькій області – від -3°C до -5°C.

На сході країни вдень найхолодніше буде у Луганській області – до -12°C.

На півдні вдень найтепліше буде в Одеській області – від 0°C до -2°C.

А в Криму завтра весь день сніжитиме. Денна температура опуститься до -3°C.

У Києві сьогодні буде -6…-8°C удень, уночі очікується до -13°C. Опадів не прогнозується.

Нагадаємо, із 20 грудня в Україні погіршиться погода: оголошено І рівень небезпеки.

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