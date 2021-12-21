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    Синоптики обіцяють у середу киянам «морозяку»

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    Вночі у столиці очікується&nbsp;до 14 градусів морозу - Синоптики обіцяють у середу киянам «морозяку»
    Вночі у столиці очікується до 14 градусів морозу
    фото: glavcom.ua

    На киян очікує сильний мороз із рвучким вітром

    У середу, 22 грудня, у Києві буде морозно. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    «У Києві завтра без істотних опадів. Морозяка! Вночі до -12 градусів, на околицях до -14, вдень близько -8 градусів. На дорогах ожеледиця», – написала вона.

    За її словами, «холоду та сліз щокам додаватиме північно-західний вітер, який часом буде рвучким».

    Діденко прогнозує, що морозне арктичне повітря протримається в Україні до п'ятниці. «Потім градуси поповзуть угору, вихідними – аж до відлиги та навіть невеликих «плюсів». Потепління прийде з мокрим снігом і дощем», – повідомила синоптикиня.

    Як відомо, в Києві 20 і 21 грудня сніжило. За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, від початку снігопаду в Києві випало 5,8 мм опадів, середня висота снігового покриву на ранок 21 грудня дорівнювала 11 см.

    Із 20 грудня у столиці розпочали роботу пункти обігріву, до яких може звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні.

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    Теги: прогноз погоди Київ снігопад Наталка Діденко
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    Синоптики обіцяють у середу киянам «морозяку»