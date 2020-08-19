Нічні автомобільні пожежі тривають: у Києві згоріла чергова автівка



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Столичні вогнеборці ліквідували пожежу в автомобілі Фото: ДСНС

Пожежа виникла в автомобілі, припаркованому у дворі багатоповерхівки

У ніч на середу, 19 серпня, сталася пожежа в автомобілі на вул. Лісківська, 18-Б у Деснянському районі столиці.

Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 04:32.

До місця виклику було направлено рятувальників 43-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборцями було встановлено, що у дворі 16-поверхового житлового будинку в припаркованому автомобілі Nissan Versa виникла пожежа, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

О 04:51 пожежу було локалізовано, а о 04:56 - ліквідовано.

Внаслідок пожежі пошкоджено лакофарбове покриття переднього лівого крила, двері та частково поріг автомобіля, покришки та підкрилки передніх коліс, лобове скло та облицювальна пластмаса, а також двірники.

На місці події було залучено 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі з'ясовується правоохоронними органами.

Нагадаємо, у ніч на 11 серпня у Дніпровському районі Києва сталася пожежа в електромобілі Tesla Model S. Внаслідок пожежі в автомобілі знищено салон, багажний відсік, дах, заднє та переднє скло, задні та передні вікна, задні два колеса, частково пошкоджено лакофарбове покриття передньої частини автомобіля.

Згодом ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомили, що Tesla належить екскерівнику Офісу президента Андрію Богдану.