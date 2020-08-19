Трагедія на Оболоні: з багатоповерхівки випав чоловік (фото)



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Деталі та обставини трагедії встановлюються

Сьогодні, 19 серпня, в Оболонському районі Києва сталася трагічна подія.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, з багатоповерхівки на вул. Маршала Тимошенка, 13А випав чоловік.

Чоловік загинув на місці падіння. Лікарям швидкої допомоги залишалося лише констатувати смерть.

На місці працюють правоохоронці, які встановлюють деталі та обставини трагедії.





Своєю чергою, Патрульна поліція Києва повідомляє, що днями патрульні отримали виклик на вулицю Срібнокільську. Про чоловіка, який стоїть у вікні багатоповерхівки й, очевидно, має намір вчинити самогубство поліцію повідомили очевидці.

Один із правоохоронців піднявся на сьомий поверх та розмовляв з чоловіком, всіляко привертаючи його увагу. Інший патрульний підбіг до громадянина та одним рухом затягнув його назад до квартири. Потім 34-річного чоловіка передали медикам.