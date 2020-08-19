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    Трагедія на Оболоні: з багатоповерхівки випав чоловік (фото)

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    Трагедія на Оболоні: з багатоповерхівки випав чоловік (фото)

    Деталі та обставини трагедії встановлюються

    Сьогодні, 19 серпня, в Оболонському районі Києва сталася трагічна подія.

    Як повідомляє dtp.kiev.ua, з багатоповерхівки на вул. Маршала Тимошенка, 13А випав чоловік.

    Чоловік загинув на місці падіння. Лікарям швидкої допомоги залишалося лише констатувати смерть.

    На місці працюють правоохоронці, які встановлюють деталі та обставини трагедії.


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    Своєю чергою, Патрульна поліція Києва повідомляє, що днями патрульні отримали виклик на вулицю Срібнокільську. Про чоловіка, який стоїть у вікні багатоповерхівки й, очевидно, має намір вчинити самогубство поліцію повідомили очевидці.

    Один із правоохоронців піднявся на сьомий поверх та розмовляв з чоловіком, всіляко привертаючи його увагу. Інший патрульний підбіг до громадянина та одним рухом затягнув його назад до квартири. Потім 34-річного чоловіка передали медикам.

    Національна поліція України трагедія Київ смерть самогубство будинок чоловік
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