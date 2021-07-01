«Терористи» в синагозі. В неділю в центрі Києва буде неспокійно

Киян попередили про антитерористичні навчання в центрі міста

У неділю, 4 липня, Служба безпеки України проведе антитерористичні навчання в центрі Києва. Про це повідомляє пресслужба Головного управління СБУ в Києві та Київській області.

Навчання будуть проведені Координаційною групою Антитерористичного центру ГУ СБУ в Києві й області спільно з Посольством Держави Ізраїль в Україні за організаційної підтримки Штабу АТЦ СБУ.

Тренування пройдуть у Печерському районі на базі Хоральної синагоги Бродського за участі підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади.

Під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу.

СБУ закликає гостей і мешканців столиці зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей, належним чином реагувати на законні дії правоохоронців.

Зазначається, що всі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства.

Також СБУ закликає громадян дотримуватися правил особистої безпеки та у випадку виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження, отримання інформації про наміри здійснення диверсійної та терористичної діяльності або інших протиправних дій звертатися за номером «гарячої лінії» ГУ СБУ у Києві та Київській області (044) 253-06-71, або телефонувати на лінію 102.

Нагадаємо, у ніч на 28 травня Служба безпеки України провела планові антитерористичні навчання в київському метрополітені.

Служба безпеки України оприлюднила відео, як у столичній підземці проходили планові антитерористичні навчання.