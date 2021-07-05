  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    СБУ заблокувала спробу захопити 50 га лісу під Києвом (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зловмисники намагалися вивести з держвласності територію лісового фонду у Вишгородському районі - СБУ заблокувала спробу захопити 50 га лісу під Києвом (фото, відео)
    Зловмисники намагалися вивести з держвласності територію лісового фонду у Вишгородському районі
    Фото: СБУ

    Організатори схеми залучили до неї посадових осіб одразу трьох державних установ

    Служба безпеки України блокувала схему незаконної приватизації державних земель на Київщині. Зловмисники намагалися вивести з держвласності територію лісового фонду у Вишгородському районі. Її площа – 50 га, а орієнтовна вартість – понад 100 млн грн. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Співробітники СБУ встановили, що організатори схеми залучили до неї посадових осіб одразу трьох державних установ:

    • Головного управління Держгеокадастру у Київській області;
    • Вишгородської РДА;
    • ДП «Вищедубечанське лісове господарство» Державного агентства лісових ресурсів України.

    Посадовці діяли за незаконну грошову винагороду і виконували злочинні вказівки організаторів схеми.

    У межах кримінального провадження правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями злочинної діяльності фігурантів. Під час обшуків вилучено документи, які підтверджують протиправний характер їхньої діяльності.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    СБУ заблокувала спробу захопити 50 га лісу під Києвом (фото, відео)
    СБУ заблокувала спробу захопити 50 га лісу під Києвом (фото, відео)
    СБУ заблокувала спробу захопити 50 га лісу під Києвом (фото, відео)
    СБУ заблокувала спробу захопити 50 га лісу під Києвом (фото, відео)

    Дії зловмисників кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозри організаторам і співучасникам протиправної діяльності.

    Заходи із блокування незаконної схеми проводили співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки спільно зі слідчими ДБР під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.

    Контроль за протиправними діями здійснювався із залученням можливостей НЦ Управлінь та випробувань космічних засобів.

    Читайте також:
    Теги: СБУ кримінал земля Київщина злочин ліс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    СБУ заблокувала спробу захопити 50 га лісу під Києвом (фото, відео)