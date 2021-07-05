СБУ заблокувала спробу захопити 50 га лісу під Києвом (фото, відео)
Організатори схеми залучили до неї посадових осіб одразу трьох державних установ
Служба безпеки України блокувала схему незаконної приватизації державних земель на Київщині. Зловмисники намагалися вивести з держвласності територію лісового фонду у Вишгородському районі. Її площа – 50 га, а орієнтовна вартість – понад 100 млн грн. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Співробітники СБУ встановили, що організатори схеми залучили до неї посадових осіб одразу трьох державних установ:
- Головного управління Держгеокадастру у Київській області;
- Вишгородської РДА;
- ДП «Вищедубечанське лісове господарство» Державного агентства лісових ресурсів України.
Посадовці діяли за незаконну грошову винагороду і виконували злочинні вказівки організаторів схеми.
У межах кримінального провадження правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями злочинної діяльності фігурантів. Під час обшуків вилучено документи, які підтверджують протиправний характер їхньої діяльності.
Дії зловмисників кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозри організаторам і співучасникам протиправної діяльності.
Заходи із блокування незаконної схеми проводили співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки спільно зі слідчими ДБР під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.
Контроль за протиправними діями здійснювався із залученням можливостей НЦ Управлінь та випробувань космічних засобів.