СБУ заблокувала спробу захопити 50 га лісу під Києвом (фото, відео)

Зловмисники намагалися вивести з держвласності територію лісового фонду у Вишгородському районі

Організатори схеми залучили до неї посадових осіб одразу трьох державних установ

Служба безпеки України блокувала схему незаконної приватизації державних земель на Київщині. Зловмисники намагалися вивести з держвласності територію лісового фонду у Вишгородському районі. Її площа – 50 га, а орієнтовна вартість – понад 100 млн грн. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Співробітники СБУ встановили, що організатори схеми залучили до неї посадових осіб одразу трьох державних установ:

Головного управління Держгеокадастру у Київській області;

Вишгородської РДА;

ДП «Вищедубечанське лісове господарство» Державного агентства лісових ресурсів України.

Посадовці діяли за незаконну грошову винагороду і виконували злочинні вказівки організаторів схеми.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями злочинної діяльності фігурантів. Під час обшуків вилучено документи, які підтверджують протиправний характер їхньої діяльності.

Дії зловмисників кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозри організаторам і співучасникам протиправної діяльності.

Заходи із блокування незаконної схеми проводили співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки спільно зі слідчими ДБР під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.

Контроль за протиправними діями здійснювався із залученням можливостей НЦ Управлінь та випробувань космічних засобів.