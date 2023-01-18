Серед загиблих у Броварах можуть бути прості перехожі – Офіс президента
Кирило Тимошенко зазначив, що, на жаль, є багато жертв, серед яких – діти
18 січня у Броварах Київської області впав вертоліт. Серед загиблих та постраждалих були діти, яких батьки відводили у садочок. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, повідомляє 24 Канал.
За словами Тимошенка, серед постраждалих та загиблих можуть бути звичайні перехожі, а також діти та їхні батьки, які вели їх у садочок. Він зазначив, що, на жаль, є багато жертв, серед яких – діти.
«Слідство все покаже. Наразі евакуйованих дітей перевезли в інше приміщення, їх перераховують», – зазначив заступник очільника ОП.
Як відомо, унаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС – міністр Денис Монастирський, перший заступник Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.
Станом на 11 годину відомо про 18 загиблих, троє серед яких – діти.
Нагадаємо, у Броварах біля дитсадка впав гвинтокрил. Уранці 18 січня на Київщині пролунав вибух. На об‘єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат.
До слова, влада повідомила подробиці про падіння гвинтокрила. Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу.
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