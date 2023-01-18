Падіння гвинтокрила на Київщині: загинуло 18 людей, серед них діти
Влада повідомила деталі про загиблих та постраждалих
Унаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло 18 осіб, серед яких троє дітей. Про це ">повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
Відомо про 29 поранених, зокрема 15 дітей. Потерпілим надається вся необхідна допомога.
На місці працюють всі оперативні служби.
Нагадаємо, у Броварах біля дитсадка впав гвинтокрил: деталі (фото, відео). Уранці 18 січня на Київщині пролунав вибух, унаслідок чого сталось займання.
До слова, влада повідомила подробиці про падіння гвинтокрила. Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу.
Зауважимо, у катастрофі загинуло керівництво МВС.
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