Падіння гвинтокрила на Київщині: загинуло 18 людей, серед них діти

Влада повідомила деталі про загиблих та постраждалих

Унаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло 18 осіб, серед яких троє дітей. Про це ">повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

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Відомо про 29 поранених, зокрема 15 дітей. Потерпілим надається вся необхідна допомога.

На місці працюють всі оперативні служби.

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Нагадаємо, у Броварах біля дитсадка впав гвинтокрил: деталі (фото, відео). Уранці 18 січня на Київщині пролунав вибух, унаслідок чого сталось займання.

До слова, влада повідомила подробиці про падіння гвинтокрила. Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу.

Зауважимо, у катастрофі загинуло керівництво МВС.