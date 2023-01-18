Падіння гвинтокрила у Броварах: влада повідомила подробиці

Унаслідок падіння є загиблі та постраждалі

Наразі на місці працює поліція та рятувальники

У місті Бровари поруч із дитячим садком та житловим будинком впав гвинтокрил. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

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Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу. На даних момент всіх евакуювали. Є постраждалі.

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На місці падіння працюють швидкі, поліція та пожежники.

Нагадаємо, у Броварах біля дитсадка впав гвинтокрил: деталі (фото, відео).