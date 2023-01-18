Падіння гвинтокрила у Броварах: влада повідомила подробиці
Наразі на місці працює поліція та рятувальники
У місті Бровари поруч із дитячим садком та житловим будинком впав гвинтокрил. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу. На даних момент всіх евакуювали. Є постраждалі.
На місці падіння працюють швидкі, поліція та пожежники.
Нагадаємо, у Броварах біля дитсадка впав гвинтокрил: деталі (фото, відео).
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