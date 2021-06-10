На виїзді з Києва легковик протаранив маршрутку, є постраждалі (відео)

У результаті ДТП перекрито дві смуги руху

Маршрутка раптово перед легковиком змінила смугу руху

Сьогодні, 10 червня, близько 7 години ранку на Броварському проспекті на виїзді з Києва сталася дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися маршрутний автобус та автомобіль Daewoo. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

В автівці Daewoo їхали чоловік із дружиною. За попередніми даними, швидкість була невисокою.

Раптово перед легковиком із крайньої правої смуги різко вліво звернув автобус. Водій Daewoo не встиг загальмувати і майже на повному ходу врізався в маршрутку.

Водія і пасажирку легковика медики забрали до лікарні. У жінки травма голови.

У маршрутці було 12 пасажирів. Одна жінка травмувалась, але обійшлося без госпіталізації, допомогли на місці. Водій автобуса розказав, що виною всьому ресора, яка луснула на ходу і машину різко повело ліворуч. На місці працюють правоохоронці.

Нагадаємо, 9 червня вранці на проспекті Науки в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. У напрямку вул. Саперно-Слобідської зіткнулися два пасажирських автобуси і вантажний автомобіль Mercedes.

До слова, щоб зменшити аварійність, патрульна поліція вибрала ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві і відмітила їх на карті навігатора Waze.