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    На виїзді з Києва легковик протаранив маршрутку, є постраждалі (відео)

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    У результаті ДТП перекрито дві смуги руху - На виїзді з Києва легковик протаранив маршрутку, є постраждалі (відео)
    У результаті ДТП перекрито дві смуги руху
    Фото: скріншот із відео

    Маршрутка раптово перед легковиком змінила смугу руху

    Сьогодні, 10 червня, близько 7 години ранку на Броварському проспекті на виїзді з Києва сталася дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися маршрутний автобус та автомобіль Daewoo. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

    В автівці Daewoo їхали чоловік із дружиною. За попередніми даними, швидкість була невисокою.

    Раптово перед легковиком із крайньої правої смуги різко вліво звернув автобус. Водій Daewoo не встиг загальмувати і майже на повному ходу врізався в маршрутку.

    Водія і пасажирку легковика медики забрали до лікарні. У жінки травма голови.

    У маршрутці було 12 пасажирів. Одна жінка травмувалась, але обійшлося без госпіталізації, допомогли на місці.

    Водій автобуса розказав, що виною всьому ресора, яка луснула на ходу і машину різко повело ліворуч.

    На місці працюють правоохоронці.

    Нагадаємо, 9 червня вранці на проспекті Науки в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. У напрямку вул. Саперно-Слобідської зіткнулися два пасажирських автобуси і вантажний автомобіль Mercedes.

    До слова, щоб зменшити аварійність, патрульна поліція вибрала ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві і відмітила їх на карті навігатора Waze.

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    Теги: ДТП Київ громадський транспорт водій автомобіль
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    На виїзді з Києва легковик протаранив маршрутку, є постраждалі (відео)