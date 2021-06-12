Минулої доби в Україні виявили понад тисячу нових випадків Covid-19

За останню добу в Україні померли 69 людей

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ

Станом на ранок 12 червня в Україні зафіксовано 1274 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових випадків у Києві та Харківській області. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 709 осіб;

летальних випадків – 69;

одужало – 4905 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 26999 осіб,

методом ІФА – 10910 осіб,

експрес-тестами – 16912 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2222701 особа;

одужало – 2125685 осіб;

летальних випадків – 51646;

проведено ПЛР-тестувань – 10487410.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (215), Харківській (104), Київській (102), Львівській (84) та Донецькій (84) областях.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 1603 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових випадків у Києві та Дніпропетровській області.

За добу в Україні госпіталізували 762 особи, померли 70 людей і одужали 5583 особи. Вчора протестували методом ПЛР – 25837 осіб, методом ІФА – 10741 особу, експрес-тестами – 18764 особи.

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