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    Минулої доби в Україні виявили понад тисячу нових випадків Covid-19

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    За останню добу в Україні померли 69 людей - Минулої доби в Україні виявили понад тисячу нових випадків Covid-19

    За останню добу в Україні померли 69 людей

    Фото з відкритих джерел

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ

    Станом на ранок 12 червня в Україні зафіксовано 1274 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових випадків у Києві та Харківській області. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 709 осіб;
    • летальних випадків – 69;
    • одужало – 4905 осіб.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 26999 осіб,
    • методом ІФА – 10910 осіб,
    • експрес-тестами – 16912 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2222701 особа;
    • одужало – 2125685 осіб;
    • летальних випадків – 51646;
    • проведено ПЛР-тестувань – 10487410.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (215), Харківській (104), Київській (102), Львівській (84) та Донецькій (84) областях.

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    Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 1603 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових випадків у Києві та Дніпропетровській області.

    За добу в Україні госпіталізували 762 особи, померли 70 людей і одужали 5583 особи. Вчора протестували методом ПЛР – 25837 осіб, методом ІФА – 10741 особу, експрес-тестами – 18764 особи.

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    Теги: Київ епідемія коронавірус
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    Минулої доби в Україні виявили понад тисячу нових випадків Covid-19