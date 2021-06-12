Минулої доби в Україні виявили понад тисячу нових випадків Covid-19
За останню добу в Україні померли 69 людей
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ
Станом на ранок 12 червня в Україні зафіксовано 1274 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових випадків у Києві та Харківській області. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 709 осіб;
- летальних випадків – 69;
- одужало – 4905 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 26999 осіб,
- методом ІФА – 10910 осіб,
- експрес-тестами – 16912 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2222701 особа;
- одужало – 2125685 осіб;
- летальних випадків – 51646;
- проведено ПЛР-тестувань – 10487410.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (215), Харківській (104), Київській (102), Львівській (84) та Донецькій (84) областях.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 1603 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових випадків у Києві та Дніпропетровській області.
За добу в Україні госпіталізували 762 особи, померли 70 людей і одужали 5583 особи. Вчора протестували методом ПЛР – 25837 осіб, методом ІФА – 10741 особу, експрес-тестами – 18764 особи.