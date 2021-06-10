  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Карколомна ДТП на Кільцевій: з’явилося відео моменту аварії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Легковик заїхав під стовпи на причепі вантажівки - Карколомна ДТП на Кільцевій: з’явилося відео моменту аварії
    Легковик заїхав під стовпи на причепі вантажівки
    Фото: Київ оперативний

    Перед зіткненням із вантажівкою водій легковика збив попереджувальні знаки

    Патрульна поліція Києва оприлюднила відео моменту дорожньо-транспортної пригоди за участі Audi та вантажівки, що сталася вночі на Кільцевій дорозі.

    На проїжджій частині у лівій смузі, стояв вантажний автомобіль DAF, з якого проводили демонтаж рекламних конструкцій.

    Як видно з запису події, у напівпричіп вантажного автомобіля в'їхав Audi. Перед зіткненням водій легковика збив знаки, що попереджали про проведення робіт та вказували на об'їзд.

    Водій Audi суттєво травмувався, його шпиталізували до лікарні.

    Патрульні забезпечили охорону місця події, викликали слідчо-оперативну групу та повідомили комунальників для прибирання наслідків ДТП.

    Як повідомлялося, у ніч на 10 червня на Кільцевій дорозі поблизу перетину з проспектом Перемоги сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. Водій Audi у крайній лівій смузі на повному ходу врізався у вантажівку.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Карколомна ДТП на Кільцевій: з’явилося відео моменту аварії
    Карколомна ДТП на Кільцевій: з’явилося відео моменту аварії
    Карколомна ДТП на Кільцевій: з’явилося відео моменту аварії
    Карколомна ДТП на Кільцевій: з’явилося відео моменту аварії
    Карколомна ДТП на Кільцевій: з’явилося відео моменту аварії
    Карколомна ДТП на Кільцевій: з’явилося відео моменту аварії
    Карколомна ДТП на Кільцевій: з’явилося відео моменту аварії
    Карколомна ДТП на Кільцевій: з’явилося відео моменту аварії
    Карколомна ДТП на Кільцевій: з’явилося відео моменту аварії

    9 червня вранці на проспекті Науки в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. У напрямку вул. Саперно-Слобідської зіткнулися два пасажирських автобуси і вантажний автомобіль Mercedes.

    До слова, щоб зменшити аварійність, патрульна поліція вибрала ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві і відмітила їх на карті навігатора Waze.

    Читайте також: Хамство на дорозі. Голова комітету Громадської ради при КМДА потрапив у скандал
    Теги: Національна поліція України ДТП Київ вантажівки водій автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Карколомна ДТП на Кільцевій: з’явилося відео моменту аварії