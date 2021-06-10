Карколомна ДТП на Кільцевій: з’явилося відео моменту аварії

Легковик заїхав під стовпи на причепі вантажівки

Перед зіткненням із вантажівкою водій легковика збив попереджувальні знаки

Патрульна поліція Києва оприлюднила відео моменту дорожньо-транспортної пригоди за участі Audi та вантажівки, що сталася вночі на Кільцевій дорозі.

На проїжджій частині у лівій смузі, стояв вантажний автомобіль DAF, з якого проводили демонтаж рекламних конструкцій.

Як видно з запису події, у напівпричіп вантажного автомобіля в'їхав Audi. Перед зіткненням водій легковика збив знаки, що попереджали про проведення робіт та вказували на об'їзд.

Водій Audi суттєво травмувався, його шпиталізували до лікарні.

Патрульні забезпечили охорону місця події, викликали слідчо-оперативну групу та повідомили комунальників для прибирання наслідків ДТП.

Як повідомлялося, у ніч на 10 червня на Кільцевій дорозі поблизу перетину з проспектом Перемоги сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. Водій Audi у крайній лівій смузі на повному ходу врізався у вантажівку.

9 червня вранці на проспекті Науки в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. У напрямку вул. Саперно-Слобідської зіткнулися два пасажирських автобуси і вантажний автомобіль Mercedes.

До слова, щоб зменшити аварійність, патрульна поліція вибрала ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві і відмітила їх на карті навігатора Waze.