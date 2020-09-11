Для прийому хворих на коронавірус у Києві підготовлено понад 2 тис. ліжок



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У Києві поки вистачає палат для прийому хворих на коронавірус Фото ілюстративне

Кличко запевнив, що ситуація контрольована, доки не сталося інфекційного вибуху

Мер Києва Віталій Кличко запевняє, що у Києві сьогодні достатньо ліжок та палат у медзакладах для прийому хворих на коронавірус. Про це він сказав під час онлайн-пресконференції.

«Сьогодні в інфекційних відділеннях, у боксах, де лежать хворі на Covid-19, - по дві-три людини. У Києві поки вистачає палат для прийому хворих на коронавірус. Загалом у 18 медзакладах столиці, підготовлених для прийому хворих на Covid-19, понад 2000 ліжок. Всі вони – в ізольованих відділеннях. У кожній палаті є система подачі кисню. І кожна палата також ізольована. Апаратів ШВЛ у лікарнях сьогодні – понад 400», - зазначив Кличко.

Мер повідомив, що лікарям вистачає медикаментів і засобів індивідуального захисту, що закуповує місто. Ситуація із захворюваністю поки контрольована.

«Я хочу підкреслити. Ситуація контрольована, поки не сталося інфекційного вибуху, як це було в інших країнах. Якщо продовжиться така динаміка захворюваності, якщо люди і далі нехтуватимуть своєю безпекою, ситуація може різко змінитися. І тоді нам доведеться і розгортати окремі госпіталі, і знову повертатися до суворого карантину», - заявив Кличко.

Він додав, що не хоче нікого лякати. «Але хочу, щоб всі зрозуміли: треба дотримуватися правил, треба дбати про своє здоров’я. Міська влада сьогодні робить все, щоб захистити здоров’я і життя киян. Так допоможіть нам захистити вас! Не будьте легковажними. Бережіть себе!» - наголосив мер.

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Як повідомлялося, за минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 404 особи. Від початку епідемії у Києві підтверджено 16523 випадків захворювання на Covid-19.

Столиця визначила «коронавірусні» лікарні третьої хвилі.