Новини невтішні: Кличко озвучив свіжі дані щодо коронавірусу в Києві
За минулу добу коронавірус виявлено у 33 дітей
Вперше за весь період пандемії в Києві за добу виявили 404 хворих на корона вірус, із них – 33 дитини. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.
«Новини, на жаль, - невтішні. Київ потрапив до «помаранчевої» зони епідеміологічної небезпеки. Це визначила урядова комісія з надзвичайних ситуацій», - сказав він.
«Померли за добу семеро людей. Всього коронавірус забрав життя 261 киянина. Підтверджених випадків захворювання на Covid-19 на сьогодні в столиці вже 16 523», - повідомив Кличко.
Серед тих, хто захворіли:
- 215 жінок віком від 18 до 84 років,
- 14 дівчаток від чотирьох до 17 років,
- 156 чоловіків віком від 18 до 81 року,
- 19 хлопчиків від одного місяця до 17 років.
Захворіли також 13 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 58 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 168 людей. Всього коронавірус подолали 5170 мешканців Києва.
«Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 81, Деснянському – 64, Дніпровському районі - 53 випадки», - наголосив він.
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Всього148756
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Хворіють78675
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Одужали67005
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Померли3076
Як повідомлялося, за минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 404 особи. Від початку епідемії у Києві підтверджено 16523 випадків захворювання на Covid-19.
Київ через погіршення ситуації з коронавірусом потрапив до «помаранчевої» карантинної зони.
Столиця визначила «коронавірусні» лікарні третьої хвилі.