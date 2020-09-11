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    Новини невтішні: Кличко озвучив свіжі дані щодо коронавірусу в Києві

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    Статистика щодо захворюваності на коронавірус у Києві - Новини невтішні: Кличко озвучив свіжі дані щодо коронавірусу в Києві
    Статистика щодо захворюваності на коронавірус у Києві
    Джерело: пресслужба мера Києва

    За минулу добу коронавірус виявлено у 33 дітей

    Вперше за весь період пандемії в Києві за добу виявили 404 хворих на корона вірус, із них – 33 дитини. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    «Новини, на жаль, - невтішні. Київ потрапив до «помаранчевої» зони епідеміологічної небезпеки. Це визначила урядова комісія з надзвичайних ситуацій», - сказав він.

    «Померли за добу семеро людей. Всього коронавірус забрав життя 261 киянина. Підтверджених випадків захворювання на Covid-19 на сьогодні в столиці вже 16 523», - повідомив Кличко.

    Серед тих, хто захворіли:

    • 215 жінок віком від 18 до 84 років,
    • 14 дівчаток від чотирьох до 17 років,
    • 156 чоловіків віком від 18 до 81 року,
    • 19 хлопчиків від одного місяця до 17 років.

    Захворіли також 13 медиків.

    До лікарень столиці госпіталізували 58 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

    Одужали за минулу добу 168 людей. Всього коронавірус подолали 5170 мешканців Києва.

    «Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 81, Деснянському – 64, Дніпровському районі - 53 випадки», - наголосив він.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      148756
    • Хворіють
      78675
    • Одужали
      67005
    • Померли
      3076

    Як повідомлялося, за минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 404 особи. Від початку епідемії у Києві підтверджено 16523 випадків захворювання на Covid-19.

    Київ через погіршення ситуації з коронавірусом потрапив до «помаранчевої» карантинної зони.

    Столиця визначила «коронавірусні» лікарні третьої хвилі.

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