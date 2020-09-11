Новини невтішні: Кличко озвучив свіжі дані щодо коронавірусу в Києві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Статистика щодо захворюваності на коронавірус у Києві Джерело: пресслужба мера Києва

За минулу добу коронавірус виявлено у 33 дітей

Вперше за весь період пандемії в Києві за добу виявили 404 хворих на корона вірус, із них – 33 дитини. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Новини, на жаль, - невтішні. Київ потрапив до «помаранчевої» зони епідеміологічної небезпеки. Це визначила урядова комісія з надзвичайних ситуацій», - сказав він.

«Померли за добу семеро людей. Всього коронавірус забрав життя 261 киянина. Підтверджених випадків захворювання на Covid-19 на сьогодні в столиці вже 16 523», - повідомив Кличко.

Серед тих, хто захворіли:

215 жінок віком від 18 до 84 років,

14 дівчаток від чотирьох до 17 років,

156 чоловіків віком від 18 до 81 року,

19 хлопчиків від одного місяця до 17 років.

Захворіли також 13 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 58 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 168 людей. Всього коронавірус подолали 5170 мешканців Києва.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 81, Деснянському – 64, Дніпровському районі - 53 випадки», - наголосив він.

Коронавірус в Україні

Всього 148756

Хворіють 78675

Одужали 67005

Померли 3076

Копіювати код для вставки

Як повідомлялося, за минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 404 особи. Від початку епідемії у Києві підтверджено 16523 випадків захворювання на Covid-19.

Київ через погіршення ситуації з коронавірусом потрапив до «помаранчевої» карантинної зони.

Столиця визначила «коронавірусні» лікарні третьої хвилі.