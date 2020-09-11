Київ у «помаранчевій» зоні: що це означає



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Столиця вже визначила «коронавірусні» лікарні третьої хвилі

Ситуація з коронавірусом у столиці погіршилася

З 14 вересня в Україні змінюється поділ на карантинні зони. Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні 10 вересня.

Згідно з новим поділом, Київ через погіршення ситуації з коронавірусом потрапив до «помаранчевої» карантинної зони.

До «помаранчевої» зони також увійдуть такі населені пункти Київської області:

місто Ірпінь,

місто Фастів,

Києво-Святошинський район,

Яготинський район.

У «помаранчевій» зоні забороняється:

робота хостелів, турбаз тощо (окрім готелів);

розважальних закладів, ресторанів в нічний час;

планові госпіталізації до лікарень;

робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури;

прийом нових змін у дитячі табори.

Також вводяться обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 кв. м і не більше 100 осіб.

Нагадаємо, що у «червоній» карантинній зоні забороняється робота громадського транспорту, відвідування шкіл, університетів, діяльності ТРЦ, кафе і ресторанів.

У «жовтій» карантинній зоні забороняється відвідування закладів соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, окрім тих, які надають «кризові» послуги.

У «зеленій» карантинній зоні обов'язковим лишається наявність маски або респіратора під час перебування в приміщенні, дотримання дистанції під час проведення масових заходів (1 людина на 5 кв. м), дотримання дистанції під час проведення заходів у закладах культури (заповненість 50% місць), перевезення людей у громадському транспорті в межах кількості сидячих місць.

Нове епідемічне зонування почне діяти з 00:00 14 вересня (понеділок).

Коронавірус в Україні

Всього 148756

Хворіють 78675

Одужали 67005

Померли 3076

Копіювати код для вставки

Як повідомлялося, за минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 404 особи. Від початку епідемії у Києві підтверджено 16523 випадків захворювання на Covid-19.

Столиця визначила «коронавірусні» лікарні третьої хвилі.