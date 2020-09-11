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    Київ у «помаранчевій» зоні: що це означає

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    <span>Столиця вже&nbsp;</span>визначила &laquo;коронавірусні&raquo; лікарні третьої хвилі - Київ у «помаранчевій» зоні: що це означає
    Столиця вже визначила «коронавірусні» лікарні третьої хвилі

    Ситуація з коронавірусом у столиці погіршилася

    З 14 вересня в Україні змінюється поділ на карантинні зони. Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні 10 вересня.

    Згідно з новим поділом, Київ через погіршення ситуації з коронавірусом потрапив до «помаранчевої» карантинної зони.

    До «помаранчевої» зони також увійдуть такі населені пункти Київської області:

    • місто Ірпінь,
    • місто Фастів,
    • Києво-Святошинський район,
    • Яготинський район.

    У «помаранчевій» зоні забороняється:

    • робота хостелів, турбаз тощо (окрім готелів);
    • розважальних закладів, ресторанів в нічний час;
    • планові госпіталізації до лікарень;
    • робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури;
    • прийом нових змін у дитячі табори.

    Також вводяться обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 кв. м і не більше 100 осіб.

    Нагадаємо, що у «червоній» карантинній зоні забороняється робота громадського транспорту, відвідування шкіл, університетів, діяльності ТРЦ, кафе і ресторанів.

    У «жовтій» карантинній зоні забороняється відвідування закладів соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, окрім тих, які надають «кризові» послуги.

    У «зеленій» карантинній зоні обов'язковим лишається наявність маски або респіратора під час перебування в приміщенні, дотримання дистанції під час проведення масових заходів (1 людина на 5 кв. м), дотримання дистанції під час проведення заходів у закладах культури (заповненість 50% місць), перевезення людей у громадському транспорті в межах кількості сидячих місць.

    Нове епідемічне зонування почне діяти з 00:00 14 вересня (понеділок).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      148756
    • Хворіють
      78675
    • Одужали
      67005
    • Померли
      3076

    Як повідомлялося, за минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 404 особи. Від початку епідемії у Києві підтверджено 16523 випадків захворювання на Covid-19.

    Столиця визначила «коронавірусні» лікарні третьої хвилі.

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