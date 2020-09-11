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    Київ повертається до жорсткого карантину: Кличко оприлюднив список обмежень

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    У Києві стрімко зростає кількість хворих на коронавірус - Київ повертається до жорсткого карантину: Кличко оприлюднив список обмежень
    У Києві стрімко зростає кількість хворих на коронавірус

    Кличко закликав поліцію відслідковувати переміщення хворих, які знаходяться на самоізоляції

    У зв'язку зі збільшенням кількості хворих на Covid-19 і потраплянням Києва до «помаранчевої» зони епідеміологічної небезпеки, у столиці знову запровадять низку обмежень. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    «Новини, на жаль, - невтішні. Київ потрапив до «помаранчевої» зони епідеміологічної небезпеки. Це визначила урядова комісія з надзвичайних ситуацій», - сказав мер.

    Він зазначив, що входження у «помаранчеву» зону епідеміологічної небезпеки передбачає наступні обмеження:

    • проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних, та інших) заходів дозволене за участі не більше 220 осіб: одна особа на 10 кв. метрів площі будівлі;
    • заборонена діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, - крім готелів;
    • відвідування групових занять у професійних та вищих навчальних закладах освіти дозволене групами не більше 20 осіб;
    • проведення медзакладами планових госпіталізацій теж тимчасово обмежене. Це не стосується надання медичної допомоги вагітним, новонародженим, пацієнтам з онкозахворюваннями, паліативних хворим та випадків, коли є ризик для життя пацієнта;
    • заборонена діяльність спортивних залів та фітнес-центрів, крім закладів, що можуть забезпечити відвідування не більше 1 особи на 10 кв. м приміщення;
    • заборонений прийом дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку у столиці та передмісті;
    • перевезення пасажирів автомобільним та міським громадським транспортом здійснюється тільки в кількості 50% місць для сидіння.

    «Я хочу звернутися до Національної поліції! Ситуація із захворюваністю у столиці, як і в країні, складна. Більшість хворих лікуються на самоізоляції. У багатьох пацієнтів, які отримали позитивний результат на вірус, хвороба протікає безсимптомно. І деякі хворі поводяться безвідповідально - відвідують громадські заклади, - сказав мер Києва. - Поліція, що отримує дані про хворих, зобов'язана відслідковувати переміщення пацієнтів, які перебувають на самоізоляції. І контролювати дотримання ними умов самоізоляції. Як того вимагає законодавство».

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      148756
    • Хворіють
      78675
    • Одужали
      67005
    • Померли
      3076

    Як повідомлялося, за минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 404 особи. Від початку епідемії у Києві підтверджено 16523 випадків захворювання на Covid-19.

    Київ через погіршення ситуації з коронавірусом потрапив до «помаранчевої» карантинної зони.

    Столиця визначила «коронавірусні» лікарні третьої хвилі.

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