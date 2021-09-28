Сезон фонтанів у Києві продовжено на кілька днів

Із 4 жовтня київські фонтани розпочнуть підготовку до зимового відпочинку

Водограї в Києві працюють останній тиждень у цьому році. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київводофонд».

Планувалося, що робота фонтанів буде завершена 30 вересня, але графік було продовжено до 3 жовтня.

«Тож не проґавте можливість провести теплий осінній вечір у компанії красенів водограїв!» - закликали фахівці «Київводофонду».

Фонтани чекають на своїх гостей щоденно з 12:00 до 23:00, а світломузичне шоу - з 19:00 до 23:00.

Вже з 4 жовтня київські фонтани розпочнуть підготовку до зимового відпочинку.

Дивіться графік роботи водограїв, якими опікується «Київводфонд».

Нагадаємо, 15 травня усі столичні водограї розпочали роботу.

Планувалося, що столичні фонтани працюватимуть до 30 вересня, щопонеділка у роботі фонтанів роблять перерву для проведення необхідних технічних робіт.

14 травня мер Києва Віталій Кличко відкрив світловий фонтан у Наводницькому парку – поруч із пам'ятником засновникам Києва Кию, Щеку, Хориву та їхній сестрі Либіді. Водограй облаштовано за сучасними стандартами: динамічні струмені води підсвічуються, керування ними повністю автоматизоване. Є датчики рівня та доливу води, автоматична станція дозування реагентів, які знезаражують воду.