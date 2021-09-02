  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві на Арсенальній площі запрацював новий громадський простір та фонтан (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На площі&nbsp;створили безбар&rsquo;єрний простір - У Києві на Арсенальній площі запрацював новий громадський простір та фонтан (фото)
    На площі створили безбар’єрний простір
    Фото пресслужби Віталія Кличка

    Відкривав об’єкт мер столиці Віталій Кличко

    Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у відкритті нового громадського простору на Арсенальній площі, яку відреставрували в рамках проекту A-Station. Також на площі встановили фонтан з підсвіткою. Про це пише сайт пресслужби Віталія Кличка.

    «Цього року приміщення Київської фортеці та Микільської брами нарешті стануть доступними для киян. Відреставровані за архівними документами, вони «оживуть» і доповнять історичну картину цього місця, – зазначив мер. – Фасад, як бачите, знову став жовтим. І реставратори відновили не тільки його, а й цінні фрагменти брами. Наприклад, голови левів на дверях та колони, які раніше прикрашали в’їзд в місто», – наголосив Кличко.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Фото пресслужби Віталія Кличка
    Фото пресслужби Віталія Кличка
    Фото пресслужби Віталія Кличка
    Фото пресслужби Віталія Кличка
    Фото пресслужби Віталія Кличка
    Фото пресслужби Віталія Кличка
    Фото пресслужби Віталія Кличка
    Фото пресслужби Віталія Кличка

    На одній з найстаріших площ міста також створили безбар’єрний простір, озеленили територію та оновили вуличне освітлення. Тут можна тепер гуляти, відпочивати, приємно проводити час.

    «І я радий, що в Києві з’являється все більше таких привабливих локацій. Невдовзі ми відкриємо другу чергу оновленої Пейзажної алеї. Дуже гарно там буде. А минулого тижня відкрили повністю парк на Троєщині. Понад 9,5 гектарів сучасної і комфортної зони відпочинку. Продовжуємо оновлювати інші парки і сквери та створювати громадські простори. А тут ми ще сьогодні відкриваємо «сухий» фонтан. Гарний і з підсвіткою», – підкреслив Віталій Кличко.

    На честь відкриття оновленої Арсенальної площі відбувся концерт, зокрема, за участі композитора Євгена Хмари. А також 3D шоу на стінах Микільської брами.

    Мер подякував соціально відповідальному бізнесу, що разом із містом взяв участь у проєкті, метою якого є реставрація та редевелопмент історичних корпусів колишнього заводу «Арсенал», будівлі військової комендатури та Микільської брами. Зокрема, компаніям «А-девелопмент» та UDP.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Арсенальній площі в Києві планують створити сучасну зону відпочинку з зеленими насадженнями та «сухим» фонтаном. Таке рішення було ухвалено 24 червня на пленарному засіданні II сесії Київської міської ради IX скликання. Рішення підтримали 80 депутатів.

    Читайте також:
    Теги: Віталій Кличко мер фонтан парк місто концерт реставрація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві на Арсенальній площі запрацював новий громадський простір та фонтан (фото)