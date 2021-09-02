У Києві на Арсенальній площі запрацював новий громадський простір та фонтан (фото)

Відкривав об’єкт мер столиці Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у відкритті нового громадського простору на Арсенальній площі, яку відреставрували в рамках проекту A-Station. Також на площі встановили фонтан з підсвіткою. Про це пише сайт пресслужби Віталія Кличка.

«Цього року приміщення Київської фортеці та Микільської брами нарешті стануть доступними для киян. Відреставровані за архівними документами, вони «оживуть» і доповнять історичну картину цього місця, – зазначив мер. – Фасад, як бачите, знову став жовтим. І реставратори відновили не тільки його, а й цінні фрагменти брами. Наприклад, голови левів на дверях та колони, які раніше прикрашали в’їзд в місто», – наголосив Кличко.

На одній з найстаріших площ міста також створили безбар’єрний простір, озеленили територію та оновили вуличне освітлення. Тут можна тепер гуляти, відпочивати, приємно проводити час.

«І я радий, що в Києві з’являється все більше таких привабливих локацій. Невдовзі ми відкриємо другу чергу оновленої Пейзажної алеї. Дуже гарно там буде. А минулого тижня відкрили повністю парк на Троєщині. Понад 9,5 гектарів сучасної і комфортної зони відпочинку. Продовжуємо оновлювати інші парки і сквери та створювати громадські простори. А тут ми ще сьогодні відкриваємо «сухий» фонтан. Гарний і з підсвіткою», – підкреслив Віталій Кличко.

На честь відкриття оновленої Арсенальної площі відбувся концерт, зокрема, за участі композитора Євгена Хмари. А також 3D шоу на стінах Микільської брами.

Мер подякував соціально відповідальному бізнесу, що разом із містом взяв участь у проєкті, метою якого є реставрація та редевелопмент історичних корпусів колишнього заводу «Арсенал», будівлі військової комендатури та Микільської брами. Зокрема, компаніям «А-девелопмент» та UDP.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Арсенальній площі в Києві планують створити сучасну зону відпочинку з зеленими насадженнями та «сухим» фонтаном. Таке рішення було ухвалено 24 червня на пленарному засіданні II сесії Київської міської ради IX скликання. Рішення підтримали 80 депутатів.

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