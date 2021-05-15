Кличко відкрив фонтан у Наводницькому парку (фоторепортаж)

Поряд з пам'ятником засновникам Києва – Кию, Щеку, Хориву і їх сестрі Либіді, відкрито світловий фонтан

Мер Києва Віталій Кличко відкрив світловий фонтан у Наводницькому парку – поруч з пам'ятником засновникам Києва Кию, Щеку, Хориву та їх сестрі Либіді.

«Сьогодні ми відкриваємо після ремонту один зі знакових парків Києва – «Наводницький», де здійснили благоустрій та облаштували світловий фонтан. Відкриттям цього фонтану ми – із завтрішнього дня – розпочинаємо у Києві сезон роботи фонтанів, які тішитимуть киян та гостей столиці до осені, – сказав Кличко.– Пам'ятник засновникам Києва був встановлений в далекому 1982 році. І з того часу жодного разу тут не здійснювали реконструкції. Ми навели лад – облаштували фонтан, впорядкували територію парку. Я переконаний, що ця локація стане ще одним « магнітом» для киян та гостей столиці», – додав він.

Мер Києва зазначив, що фонтан облаштували за сучасними стандартами. – Динамічні струмені води підсвічуються. Керування водограєм повністю автоматизоване. Є датчики рівня та доливу води, автоматична станція дозування реагентів, які знезаражують воду.

Фонтан – світловий. За допомогою різних кольорів його струмені грають веселкою, що «несе» човен із засновниками Києва над Дніпром. Висота струменів води – до 3,5 м.

Також здійснили благоустрій центральної частини Наводницького парку: відновили сходи на центральному вході, очистили парапет набережної та основи пам’ятника від графіті. Встановили нові лави та урни для сміття, нове покриття з ФЕМ на площі навколо фонтану. Відновили гранітне покриття сходів, що ведуть до фонтану. Влаштували пандус до набережної, новий газон.

Загалом за останніх 5 років у столиці реконструювали 8 знакових фонтанних комплексів. Зокрема, фонтани на Майдані Незалежності, унікальні фонтани в акваторії Русанівського каналу. Також у центральній частині міста збудували два нових фонтани – біля пішохідно-велосипедного мосту та фонтан зі скульптурою Архистратига Михаїла – теж на Володимирській гірці.