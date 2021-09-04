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    Роботу фонтану на Арсенальній площі відновили після наїзду вантажівки (відео)

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    &laquo;Сухий&raquo;&nbsp;фонтан на Арсенальній площі&nbsp;запрацював після наїзду вантажівки&raquo; - Кличко - Роботу фонтану на Арсенальній площі відновили після наїзду вантажівки (відео)

    «Сухий» фонтан на Арсенальній площі запрацював після наїзду вантажівки» - Кличко

    Фото КМДА

    Сьогодні фонтан уже відновили й протестували

    «Сухий» фонтан на Арсенальній площі запрацював після наїзду вантажівки. Про це у своєму Telegram-каналі написав мер міста Віталій Кличко.

    «Фахівці вже відновили й сьогодні протестували фонтан на Арсенальній площі. Приходьте ввечері, водограй працюватиме і підсвічуватиметься», – написав мер Києва.

    Також він нагадав, що оновлена Арсенальна площа – це пішохідна зона, а відповідний знак там установили ще перед відкриттям громадського простору.

    Нагадаємо, фонтан у Києві на Арсенальній площі відкрили 1 вересня. Наступного дня в цьому місці вантажівка провалилася під землю.

    Фото: Микола Панченко/Facebook
    Фото: Микола Панченко/Facebook

    За словами мера, цього дня водій привіз бутильовану воду до однієї з установ, розташованої у відреставрованому приміщенні. І мав зупинитися біля воріт та занести її. Але вирішив не напружуватися й під’їхати ближче. Унаслідок чого обвалилася конструкція фонтану.

    Нагадаємо, на недавно відремонтованій Арсенальній площі, де тільки вчора ввечері відкрили новий фонтан, вранці 2 вересня вантажівка провалилась у яму.

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    Теги: Віталій Кличко Київ вантажівки мер водій фонтан
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    Роботу фонтану на Арсенальній площі відновили після наїзду вантажівки (відео)