Роботу фонтану на Арсенальній площі відновили після наїзду вантажівки (відео)
«Сухий» фонтан на Арсенальній площі запрацював після наїзду вантажівки» - Кличко
Сьогодні фонтан уже відновили й протестували
«Сухий» фонтан на Арсенальній площі запрацював після наїзду вантажівки. Про це у своєму Telegram-каналі написав мер міста Віталій Кличко.
«Фахівці вже відновили й сьогодні протестували фонтан на Арсенальній площі. Приходьте ввечері, водограй працюватиме і підсвічуватиметься», – написав мер Києва.
Також він нагадав, що оновлена Арсенальна площа – це пішохідна зона, а відповідний знак там установили ще перед відкриттям громадського простору.
Нагадаємо, фонтан у Києві на Арсенальній площі відкрили 1 вересня. Наступного дня в цьому місці вантажівка провалилася під землю.
За словами мера, цього дня водій привіз бутильовану воду до однієї з установ, розташованої у відреставрованому приміщенні. І мав зупинитися біля воріт та занести її. Але вирішив не напружуватися й під’їхати ближче. Унаслідок чого обвалилася конструкція фонтану.
Нагадаємо, на недавно відремонтованій Арсенальній площі, де тільки вчора ввечері відкрили новий фонтан, вранці 2 вересня вантажівка провалилась у яму.