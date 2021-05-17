У Києві стартував сезон фонтанів (графік роботи)

Фонтани «Великий» та «Малі» на Майдані Незалежності працюватимуть у режимі світло-музичного шоу

Столичні фонтани працюватимуть до 30 вересня

У суботу, 15 травня, о 12:00 усі столичні водограї розпочали роботу. Команда спеціалізованого комунального водогосподарського підприємства «Київводфонд» провела усі підготовчі роботи перед відкриттям. Про це повідомила директорка підприємства Світлана Козловська.

«Розпочали свою роботу київські фонтани на Майдані Незалежності, на вулиці Хрещатик, 25, вул. Великій Васильківській, 119-121, а також унікальний комплекс із дванадцяти гейзерних фонтанів понтонного типу (плавучі фонтани) в акваторії Русанівського каналу», – розповіла вона.

Зазвичай сезон роботи фонтанів розпочинається 1 травня. Цього року відновлення роботи фонтанів після зими перенесли на 15 травня у зв’язку з карантинними обмеженнями.

Як зазначили у «Київводфонді»,усі фонтани пройшли необхідні етапи підготовки. Підготовку проводила команда фахівців електриків, інженерів та програмістів. Заздалегідь було проведено демонтаж зимового накриття чаш водограїв, під’єднання електромережі до всіх елементів, перевірку та підключення насосного обладнання, налаштування світло-музичного супроводу та тестові запуски водограїв.

Для монтажу дванадцяти гейзерних фонтанів, які знаходяться в акваторії Русанівського каналу, були залучені дайвери й водоплавна техніка. Під час зимового зберігання кожну систему розібрали та діагностували, відремонтували та замінили окремі необхідні елементи. Зовнішні баки водограїв почистили та пофарбували.

Традиційно і цього сезону фонтани «Великий» та «Малі» на Майдані Незалежності, а також унікальний комплекс фонтанів в акваторії Русанівського каналу працюватимуть у режимі світло-музичного шоу.

Столичні фонтани працюватимуть до 30 вересня, щопонеділка у роботі фонтанів робитимуть перерву для проведення необхідних технічних робіт.

Як повідомлялося, у перший же день роботи столичних фонтанів комунальним службам довелося вимкнути один із них, оскільки невідомі налили миючий засіб.

14 травня мер Києва Віталій Кличко відкрив світловий фонтан у Наводницькому парку – поруч з пам'ятником засновникам Києва Кию, Щеку, Хориву та їх сестрі Либіді. Водограй облаштовано за сучасними стандартами: динамічні струмені води підсвічуються, керування ними повністю автоматизоване. Є датчики рівня та доливу води, автоматична станція дозування реагентів, які знезаражують воду.

Нагадаємо, що минулого року був проведений капітальний ремонт водограю «Засновники Києва» на Майдані Незалежності. Чашу фонтану було частково пошкоджено під час подій Революції Гідності. Тоді було надщерблено плити. Чашу оздобили українським гранітом із Танського родовища.