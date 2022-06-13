Ще одна громада Київщини заборонила Московську церкву (фото)

Діяльність УПЦ МП на Бориспільщині припинили до кінця війни

У Бориспольській громаді до кінця війни призупинена діяльність УПЦ МП

Бориспільська міська рада проголосувала за призупинення функціонування місцевих філії Московської церкви на час російської агресії. Про це повідомляє місцеве видання «Вісті».

Питання на розгляд депутатів вніс міський голова Борисполя Володимир Борисенко.

За інформацією видання «Київський регіон», до рішення вносив правки депутат Київської облради від Бориспільського району Володимир Горковенко, який був присутній на засіданні.

Рішення забороняє проведення зборів, мітингів, інших масових релігійних заходів на території Бориспільської громади.

Об’єкти нерухомості, які використовує УПЦ МП на території громади, будуть охоронятися до кінця війни відповідними правоохоронними структурами.

«За» це рішення проголосували усі 29 депутатів, присутніх на засіданні ради.

Нагадаємо, першим містом Київської області, де була призупинена діяльність Московської церкви на час війни, стали Бровари. Місцева влада Броварів ухвалила таке рішення ще 6 травня.

19 травня проти діяльності УПЦ МП висловилися депутати Переяславської міської ради.

Додамо, що в інших регіонах України Московську церкву також почали забороняти. Так, ще 3 травня відповідне розпорядження підписав мер Котонопа Артем Семеніхін.

А у середині травня діяльність УПЦ МП зупинили депутати Бориславської міської ради, що на Львівщині.