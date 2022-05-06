У Броварах заборонили Московську церкву

Собор Святих апостолів Петра і Павла, як і інші церкви УПЦ МП в Броварах, не функціонуватиме до кінця війни

До кінця війни українська філія РПЦ не зможе проводити будь-які масові заходи на території Броварів

Місцева влада Броварів оголосила про заборону діяльності УПЦ МП на території громади. Про це написав у Telegram-каналі міський голова Броварів Ігор Сапожко.

Рішення про призупинення діяльності української філії Московської церкви було ухвалене на сесії міської ради.

Термін дії цієї заборони – на увесь період воєнного стану.

Міський голова пояснив, що рішення депутатів запроваджує особливий режим роботи церков Московської церкви на території Броварської громади. За словами Сапожка, під заборону підпадають проведення зборів, мітингів, ходів та будь-яких інших масових заходів.

Крім того, рішення міської ради Броварів встановлює охорону об’єктів нерухомості церковних громад УПЦ МП.

Нагадаємо, що рішення міської ради Броварів – не перше в Україні, яке забороняє діяльність УПЦ МП на місцевому рівні.

Ще 28 лютого міський голова Городка, що у Львівській області, Володимир Ременяк своїм розпорядження заборонив діяльність Московської церкви на території міста, зважаючи на її антидержавний та антиукраїнський характер.

3 травня аналогічне розпорядження підписав мер Конотопа, що на Сумщині, Артем Семеніхін. Він також згадав проросійську пропаганду, яка проводиться у храмах УПЦ МП.

Додамо, що у березні до Верховної Ради надійшли відразу два законопроєкти про заборону діяльності УПЦ МП. Авторками цих законопроектів є свободівка Оксана Савчук та представниця «Голосу» Інна Совсун. Поки що обидва законодавчі акти не розглядалися у залі засідань парламенту.

Законопроєкт Савчук передбачає, що після заборони УПЦ МП громади матимуть 14 днів, аби перейти в помісну Українську православну церкву (ПЦУ), або прийняти інше рішення. Якщо не приймають, то майно церкви тимчасово переходить громаді.