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    Місто на Львівщині заборонило діяльність Московського патріархату

    Депутати&nbsp;Бориславської міської ради прийняли історичне рішення&nbsp; - Місто на Львівщині заборонило діяльність Московського патріархату
    Депутати Бориславської міської ради прийняли історичне рішення 
    фото: Бориславська міська рада

    Нерухоме майно російської церкви буде вилучене і передане в комунальну власність Бориславської територіальної громади

    Депутати міськради Бориславу Львівської області затвердили заборону діяльності церкви Московського патріархату на території громади. Про це повідомляється на сторінці Бориславської міської ради.

    «Депутати Бориславської міської ради прийняли історичне рішення – заборонили на території Бориславської міської територіальної громади діяльність релігійної громади Української православної церкви парафії Покрови Пресвятої Богородиці, яка підпорядковується московському патріархату», – сказано у повідомленні.

    При цьому зазначається, що це рішення вступає в дію 1 червня 2022 року. Відповідно до нього заборонено використовувати приміщення церкви для проведення зібрань і богослужінь та реалізовувати продаж продукції православної церкви.

    Нерухоме майно буде вилучене в примусовому порядку і передане в комунальну власність Бориславської територіальної громади.

    Церква УПЦ МП у Бориславі (facebook.com/boryslavrada)

    Церква УПЦ МП у Бориславі (facebook.com/boryslavrada)

    Нагадаємо, що Жашківська громада повстала проти попа, який називає українських воїнів розкольниками. Служителі Московського патріархату ведуть активну агітацію проти України та всього українського.

    Ще на початку березня частина архієреїв УПЦ МП закликала вище церковне керівництво вийти із підпорядкування Російської православної церкви. Так, Володимир-Волинська єпархія Московської церкви закликала митрополита Онуфрія розірвати стосунки з РПЦ, а Мукачівська єпархія відмовилася поминати патріарха Московського Кирила.

    Нещодавно очільники Московського патріархату підтвердили – вони нічого не хочуть змінювати.

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    Теги: росія окупанти церква Львівщина війна місцева влада Російська православна церква в Україні Україна окупація #stoprussia
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    Місто на Львівщині заборонило діяльність Московського патріархату