Новий статут УПЦ МП. Намісник Лаври Павло видав головний секрет (відео)

Митрополит Павло проговорився: усі ухвалені Собором УПЦ МП зміни насправді нічого не міняють

Намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло прокоментував зміни статуту Московської церкви в Україні. Нагадаємо, вони були ухвалені Собором УПЦ МП наприкінці травня і мали б продемонструвати відхід цієї релігійної організації від РПЦ. Проте Павло розвіяв ці сподівання вірян, зазначивши буквально таке: «Все, що ми внесли ті зміни, вони нічого не міняють...». Владика фактично підтвердив, що усі розрекламовані реформи статуту носять декоративний характер і спрямовані лише на те, аби зупинити під час війни масовий перетік вірян з Московської до Української церкви.

Павло при цьому наполегливо закликав вірян не шукати московського сліду в житті Церкви Московського патріархату. «Ми ніколи не належали Московській церкві. Московська церква почала своє існування від нас. Ми окрема церква, яка поминає свого настоятеля – митрополита Онуфрія. Вона є незалежною та не підпорядковується Московському Патріархату», – запевнив він.

Намісник Лаври також заявив, що українська мова у церкві Московського патріархату не заборонена, але особисто Павло краще сприймає церковнослов'янську, а не українську мову під час богослужінь.

«Християни не мають заважати один одному. Ми не знаємо, що буде завтра і виступаємо за єдність України. Ми маємо об'єднатися за відродження нашої незалежності та нашої ідентичності», – йдеться у виступі Павла.

На середині відео Павло переходить на російську мову і зазначає, що позначку «МП» (Московська патріархія – ред.) додали їх вороги.

Собор Московської церкви в Україні також постановив, що УПЦ МП не буде вести діалог з ПЦУ, поки не буде зупинено «захоплення» храмів Московської церкви, наклепи та втручання в життя «канонічної» церкви Московського патріархату.

«Священник не має національності, так само як Христос. Церква не має приналежності. Вона знаходиться «на Україні» (дослівно), значить вона українська. Вона знаходиться в Росії – вона російська. Не може бути декілька паралельних церков на одній землі», – вважає митрополит Павло.

У п'ятницю, 27 травня, Собор Української Православної Церкви Московського патріархату ухвалив рішення «про повну самостійність і незалежність від РПЦ». Московська церква придумала, як зупинити масовий перехід парафій в Україні. Собор вніс зміни до статуту, які тепер дозволять батюшкам говорити, що вони не мають ніякого стосунку до РПЦ.

Російська православна церква, попри демарш, який влаштував патріарху Кирилу митрополит Онуфрій, досі не виключила останнього зі списку своїх головних ієрархів.

Крім того, ПЦУ скептично прокоментувала рішення Собору УПЦ МП: «Із великої хмари – малий дощ».

Тим часом, до ПЦУ з 24 лютого перейшли вже більше 400 громад.

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