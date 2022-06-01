Родина священника УПЦ МП зустрічала окупантів хлібом-сіллю (фото)

Під час боїв за Лиман дім цієї родини був зруйнований російською артилерією

Фоменко навіть затримували правоохоронці через його сприяння терористам

У нещодавно окупованому Лимані, що на півночі Донеччини, з’явилися місцеві мешканці, які вітають загарбників хлібом-сіллю, пише «Патріот Донбасу».

Мова йде про родину священнослужителя місцевого Свято-Лаврентіївського храму Ксенії Петербурзької. Ця церква належить до УПЦ Московського патріархату.

Хліб-сіль російським окупантам вручає дружина настоятеля цього храму Ольга Фоменко.

Ольга Хоменко

ЇЇ чоловік Сергій Фоменко обнімається з окупантами та благословляє їх.

Сергій Хоменко

Показово, що під час боїв за Лиман дім цієї родини був зруйнований російською артилерією. Але вони все одно з радістю зустрічають загарбників.

Як розповідають місцеві джерела, Сергій Фоменко підтримував бойовиків з угруповання Гіркіна, які діяли у Красному Лимані та Краснолиманському районі у 2014 році. Бойовики жили на території церкви, їх там годували. Біля храму був встановлений блокпост бойовиків.

Фоменко навіть затримували правоохоронці через його сприяння терористам. Але це на мало для нього ніяких юридичних наслідків. Наразі невідомо, чи була якась кримінальна справа щодо нього по подіях 2014 року.

Напередодні Московська церква придумала, як зупинити масовий перехід парафій в Україні. Собор Української Православної Церкви Московського патріархату ухвалив рішення «про повну самостійність і незалежність від РПЦ». Цю релігійну організацію яку під час війни звинувачують у колаборанстві.

Тим часом, до ПЦУ з 24 лютого перейшли вже більше 400 громад.

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