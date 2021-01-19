Працевлаштування за $200 тисяч: у Києві затримали шахрая, який «продавав» посаду в Офісі президента

Посаду продавав колишній помічник одного з народних депутатів, - СБУ

Зловмисника затримали під час одержання першої частини коштів

Правоохоронці затримали шахрая, який «продавав» посаду в Офісі президента за $200 тисяч. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що зловмисника затримали під час одержання першої частини коштів.

Як повідомляє СБУ, мова йде про колишнього помічника одного з народних депутатів.

За даними слідства, чоловік запевняв, що може допомогти влаштуватися до Офісу президента України.

Під час першої зустрічі він просив за свої «послуги» від $100 до $300 тисяч, а потім зупинився на $200 тисячах.

«Під час одержання першої частини коштів у сумі $100 тис. громадянина затримано в порядку ст. 208 КПК України», ‒ йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється головним слідчим управлінням Держбюро розслідувань.