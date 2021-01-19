  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Працевлаштування за $200 тисяч: у Києві затримали шахрая, який «продавав» посаду в Офісі президента

    • Розсилка
    Посаду продавав колишній помічник одного з народних депутатів, - СБУ - Працевлаштування за $200 тисяч: у Києві затримали шахрая, який «продавав» посаду в Офісі президента
    Посаду продавав колишній помічник одного з народних депутатів, - СБУ
    Фото: Офіс генпрокурора

    Зловмисника затримали під час одержання першої частини коштів

    Правоохоронці затримали шахрая, який «продавав» посаду в Офісі президента за $200 тисяч. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

    Зазначається, що зловмисника затримали під час одержання першої частини коштів.

    Як повідомляє СБУ, мова йде про колишнього помічника одного з народних депутатів.

    За даними слідства, чоловік запевняв, що може допомогти влаштуватися до Офісу президента України.

    Під час першої зустрічі він просив за свої «послуги» від $100 до $300 тисяч, а потім зупинився на $200 тисячах.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Працевлаштування за $200 тисяч: у Києві затримали шахрая, який «продавав» посаду в Офісі президента
    Працевлаштування за $200 тисяч: у Києві затримали шахрая, який «продавав» посаду в Офісі президента
    Працевлаштування за $200 тисяч: у Києві затримали шахрая, який «продавав» посаду в Офісі президента
    Працевлаштування за $200 тисяч: у Києві затримали шахрая, який «продавав» посаду в Офісі президента
    Працевлаштування за $200 тисяч: у Києві затримали шахрая, який «продавав» посаду в Офісі президента
    Працевлаштування за $200 тисяч: у Києві затримали шахрая, який «продавав» посаду в Офісі президента

    «Під час одержання першої частини коштів у сумі $100 тис. громадянина затримано в порядку ст. 208 КПК України», ‒ йдеться у повідомленні.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється головним слідчим управлінням Держбюро розслідувань.

    Теги: СБУ шахрайство розслідування чоловік робота послуги Офіс президента
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies