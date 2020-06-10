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    Шість областей і Київ поки не можуть пом'якшити карантин – МОЗ

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    <span>Київ, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Рівненська і Чернівецька області - не відповідають критеріям для пом'якшення карантину&nbsp;</span> - Шість областей і Київ поки не можуть пом'якшити карантин – МОЗ
    Київ, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Рівненська і Чернівецька області - не відповідають критеріям для пом'якшення карантину 
    Фото з відкритих джерел

    Пом'якшення карантину відбуватиметься для тих областей, які досягли епідеміологічних критеріїв

    Місто Київ та ще шість областей не можуть з 10 червня застосувати черговий етап пом'якшення карантину.

    Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

    «Сьогодні 10 червня - черговий етап пом'якшення карантину. І пом'якшення карантину відбуватиметься для тих областей, які досягли епідеміологічних критеріїв, визначених постановою уряду про запровадження адаптивного карантину. Ми сьогодні маємо декілька областей, які не дотягують до показника інциндентності, і його перевищують. Зокрема, це місто Київ, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Рівненська і Чернівецька області. Це ті області, які з сьогоднішнього дня не можуть застосувати черговий етап пом'якшення карантину», - сказав Ляшко.

    Він зазначив, що черговий етап пом'якшення карантинних заходів стосується певних сфер. Зокрема, дозволяється відкривати заклади культури і проводити культурні заходи в тих областях, які відповідають критеріям. За його словами, також дозволяється відкривати бази відпочинку, окрім дитячих закладів оздоровлення і відпочинку.

    Ляшко додав, що питання відкриття таких дитячих закладів розглянуть на засіданні уряду 10 червня, а також проведуть всеукраїнську селекторну нараду, де розглянуть питання можливості відкриття дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

    Станом на ранок 10 червня в Україні зафіксовано вже 28381 лабораторно підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст – 525 інфікованих. Померло від хвороби – 23 людини.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      28381
    • Хворіють
      14779
    • Одужали
      12769
    • Померли
      833

    Разом з тим сьогодні в Україні розпочався черговий ерап послаблення карантину. З 10 червня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил частково запрацюють контрольні пункти в'їзду-виїзду через лінію розмежування.

    Бази відпочинку і санаторії з 10 червня зможуть розпочати роботу — але лише в тих регіонах, де дотримано всіх трьох критеріїв для чергового етапу пом’якшення карантину. 

    Дитячі табори поки не відкривають — рішення про це буде прийматися окремо, оскільки в таких закладах в літній період є ризик спалаху кишкових інфекцій.

    Київ лікар хвороби карантин коронавірус Віктор Ляшко
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