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    Зеленський готує дитячим таборам масштабні перевірки

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    Літні табори для дітей працюватимуть, але за новими правилами - Зеленський готує дитячим таборам масштабні перевірки
    Літні табори для дітей працюватимуть, але за новими правилами

    Більшість дитячих оздоровчих таборів в Україні знаходяться в застарілому стані, підкреслив президент

    За минуле літо у дитячих таборах було зафіксовано понад 80 спалахів різних інфекцій. Тому робота таких закладів в умовах пандемії має підвищені ризики і зараз найбільш сприятливі умови для проведення аудиту таких об'єктів. Про це йшлося на нараді під головуванням Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню Covid-19, передає пресслужба Офісу президента.

    Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що кожного року в літніх таборах відпочиває 1-1,2 млн дітей.

    «Це багато дітей, і правила їхнього відпочинку в умовах коронавірусу мають бути серйозно продумані. Водночас, більшість таборів у нас у доволі застарілому стані. Нині маємо хорошу можливість провести їхній аудит, відремонтувати, де потрібно, підвищити критерії їхньої якості, комфорту, харчування дітей», – наголосив Зеленський.

    Степанов додав, що Кабінет міністрів уже дозволив роботу баз відпочинку й розгляне пропозицію президента щодо покращення якості роботи літніх таборів.

    Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд уважно ставиться до інформації ВООЗ щодо погіршення ситуації з коронавірусом у глобальному масштабі й того, що найбільшою загрозою нині є самозаспокоєння.

    До слова, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вважає, що цього літа поки не треба відкривати дитячі оздоровчі заклади.

    Раніше Ляшко заявляв, що в Україні з 10 червня в рамках ослаблення карантину почнуть відкривати кінотеатри, санаторії та дитячі табори.

    Також головний санітарний лікар пояснив, що буде з карантином в Україні після 22 червня.

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