Зеленський готує дитячим таборам масштабні перевірки
Більшість дитячих оздоровчих таборів в Україні знаходяться в застарілому стані, підкреслив президент
За минуле літо у дитячих таборах було зафіксовано понад 80 спалахів різних інфекцій. Тому робота таких закладів в умовах пандемії має підвищені ризики і зараз найбільш сприятливі умови для проведення аудиту таких об'єктів. Про це йшлося на нараді під головуванням Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню Covid-19, передає пресслужба Офісу президента.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що кожного року в літніх таборах відпочиває 1-1,2 млн дітей.
«Це багато дітей, і правила їхнього відпочинку в умовах коронавірусу мають бути серйозно продумані. Водночас, більшість таборів у нас у доволі застарілому стані. Нині маємо хорошу можливість провести їхній аудит, відремонтувати, де потрібно, підвищити критерії їхньої якості, комфорту, харчування дітей», – наголосив Зеленський.
Степанов додав, що Кабінет міністрів уже дозволив роботу баз відпочинку й розгляне пропозицію президента щодо покращення якості роботи літніх таборів.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд уважно ставиться до інформації ВООЗ щодо погіршення ситуації з коронавірусом у глобальному масштабі й того, що найбільшою загрозою нині є самозаспокоєння.
До слова, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вважає, що цього літа поки не треба відкривати дитячі оздоровчі заклади.
Раніше Ляшко заявляв, що в Україні з 10 червня в рамках ослаблення карантину почнуть відкривати кінотеатри, санаторії та дитячі табори.
Також головний санітарний лікар пояснив, що буде з карантином в Україні після 22 червня.