Стало відомо, хто може уникнути самоізоляції після повернення з-за кордону



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Чиновники пояснили, для кого діють правила самоізоляції після мандрівки

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що наразі розглядають можливість звільнити від самоізоляції людей, які повертаються з країн, де ситуація з коронавірусом така сама, як в Україні або краща.

Про це на брифінгу заявили міністр охорони здоров'я Максим Степанов та головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За словами Степанова, зараз країни поділяють на «червоні» та «зелені» зони. «Червоні» — країни, де ситуація з коронавірусом гірша, ніж в Україні, «зелена» — ситуація з коронавірусом така ж, як в Україні, або краща.

«Це наші попередні думки. Люди, які повертаються з «червоної» зони повинні 14 днів перебувати на самоізоляції чи обсервації. З «зеленої» зони — не будуть потребувати самоізоляції», — пояснив міністр.

Ляшко нагадав, що ЄС продовжила заборону на в'їзд іноземців до липня. Водночас ЄС буде готова відновити сполучення з країнами, які відповідають епідеміологічним нормам.

«Наразі на рівні ЄС ці норми не затверджені. Те, що ми знаємо у співпраці з дипломатами, планується ввести показник 40 активних випадків на 100 тисяч населення. В Україні зараз — 33 активних випадки на 100 тисяч населення», — зазначив санлікар.

За його словами, в Україні також хочуть ввести показник, який показуватиме кількість активних випадків на 100 тисяч.

Коронавірус в Україні

Всього 28381

Хворіють 14779

Одужали 12769

Померли 833

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Станом на ранок 10 червня в Україні зафіксовано вже 28381 лабораторно підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст – 525 інфікованих. Померло від хвороби – 23 людини.