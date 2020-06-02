  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ляшко назвав дату відкриття кінотеатрів, санаторіїв і дитячих таборів

    • Розсилка
    Кінтеатри запрацюють, але за новими правилами - Ляшко назвав дату відкриття кінотеатрів, санаторіїв і дитячих таборів
    Кінтеатри запрацюють, але за новими правилами

    У Міністерстві охорони здоров'я готуються до нового ослаблення карантину

    В Україні з 10 червня в рамках ослаблення карантину почнуть відкривати кінотеатри, санаторії та дитячі табори.

    Про це в ефірі телеканалу Україна 24 заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

    «Буде поступово впроваджуватися відкриття масових заходів. Перші культурні установи будуть дозволяти з 10 червня, зараз ми дивимося, що саме підпаде під це відкриття, але знову-таки, з певними епідемічними обмеженнями. Зокрема, при відкритті буде обмеження не більше однієї людини на 5 кв. метрів», - зазначив він.

    За його словами, санаторії будуть працювати з 10 червня, а щодо дитячих таборів рішення буде прийматися окремо.

    «Під час літнього відпочинку в дитячих таборах і санаторіях відбуваються спалахи кишкових інфекцій, є ризик, що коронавірус об'єднається з інфекцією. Це додаткова госпіталізація дітей на ті місця, які призначені для хворих коронавірусною інфекцією. Міксуванні інфекцій призводить до зростання навантаження на лікарів. Ми цей ризик оцінюємо і будемо відслідковувати динаміку», - додав Ляшко.

    Також головний санітарний лікар пояснив, що буде з карантином в Україні після 22 червня.

    Раніше Ляшко розповів, що відкривається з 1 червня. Зокрема, запрацювали спортзали, басейни та розпочалося відвідування освітніх занять, у групі не більше 10 осіб. 

    Нагадаємо, уряд запровадив в Україні адаптивний карантин до 22 червня. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      24340
    • Хворіють
      13535
    • Одужали
      10078
    • Померли
      727

    Зазначимо, станом на ранок 2 червня в Україні підтверджено 24 340 випадків Covid-19, з них 10 078 одужали, 727 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 328 випадків.

    кіно діти лікар карантин уряд коронавірус Віктор Ляшко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ