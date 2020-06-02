Ляшко назвав дату відкриття кінотеатрів, санаторіїв і дитячих таборів



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Кінтеатри запрацюють, але за новими правилами

У Міністерстві охорони здоров'я готуються до нового ослаблення карантину

В Україні з 10 червня в рамках ослаблення карантину почнуть відкривати кінотеатри, санаторії та дитячі табори.

Про це в ефірі телеканалу Україна 24 заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

«Буде поступово впроваджуватися відкриття масових заходів. Перші культурні установи будуть дозволяти з 10 червня, зараз ми дивимося, що саме підпаде під це відкриття, але знову-таки, з певними епідемічними обмеженнями. Зокрема, при відкритті буде обмеження не більше однієї людини на 5 кв. метрів», - зазначив він.

За його словами, санаторії будуть працювати з 10 червня, а щодо дитячих таборів рішення буде прийматися окремо.

«Під час літнього відпочинку в дитячих таборах і санаторіях відбуваються спалахи кишкових інфекцій, є ризик, що коронавірус об'єднається з інфекцією. Це додаткова госпіталізація дітей на ті місця, які призначені для хворих коронавірусною інфекцією. Міксуванні інфекцій призводить до зростання навантаження на лікарів. Ми цей ризик оцінюємо і будемо відслідковувати динаміку», - додав Ляшко.

Також головний санітарний лікар пояснив, що буде з карантином в Україні після 22 червня.

Раніше Ляшко розповів, що відкривається з 1 червня. Зокрема, запрацювали спортзали, басейни та розпочалося відвідування освітніх занять, у групі не більше 10 осіб.

Нагадаємо, уряд запровадив в Україні адаптивний карантин до 22 червня.

Коронавірус в Україні

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Одужали 10078

Померли 727

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Зазначимо, станом на ранок 2 червня в Україні підтверджено 24 340 випадків Covid-19, з них 10 078 одужали, 727 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 328 випадків.