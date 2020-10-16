Шлапак: Кияни повинні отримати компенсацію за проживання у найдорожчому місті



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Стооличні доплати через програму «Турбота» мають бути прописані в законі

Шлапак розповіла, що треба прописати в законі про столицю

Кандидатка в депутати до Київської міської ради від «Батьківщини» Алла Шлапак упевнена, що в Законі про столицю має бути передбачена компенсація проживання в найбільш дорогому місті Східної Європи для пенсіонерів, медиків та освітян.

«Батьківщина» визначила соціально-гуманітарний напрямок пріоритетним у своїй політиці. Київ сьогодні найдорожче місто не тільки в Україні, але й у Східній Європі. А пенсія, яку отримують пенсіонери, яких більше 600 тисяч у місті Київ, – на найнижчому рівні. Сьогодні очевидно, що на законодавчому рівні у законі про столицю треба не виписувати повноваження окремих осіб, як сьогодні роблять законотворці, а в першу чергу передбачити статті, які зроблять законними столичні доплати через програму «Турбота», якими столичні медики, які рятують не тільки жителів Києва, отримають достойну зарплатню. Це стосується й освітньої галузі. Тобто, ця специфіка столичного мешканця, який проживає у найдорожчому місті, має бути компенсована», – сказала Шлапак в інтерв’ю 24 каналу.

Нагадаємо, Шлапак вважає неприпустимим скорочення фінансування програм соціального захисту, освіти та медицини з державного бюджету. За її словами «Батьківщина» не допустить ситуації, коли держава відмовляється від своїх зобов'язань і перекладає фінансування питань освіти, соціального захисту та охорони здоров'я на місцеві бюджети. Київ має досить великий бюджет, але навіть він не може замінити і покрити ті видатки, які за Конституцією має забезпечувати державний бюджет України.

Як відомо, народні депутати 3 жовтня 2019 року підтримали у першому читанні за основу проєкт Закону про місто Київ - столицю України авторства групи народних депутатів із фракції «Слуга народу» на чолі з Олександром Ткаченком.

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що цей законопроєкт про столицю недолугий і спрямований проти киян.