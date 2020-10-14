Держава має компенсувати батькам догляд за дітьми на період карантину – Шлапак



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Кандидатка в депутат Київради Алла Шлапак під час брифінгу у Відкритому штабі «Батьківщини»

Студентів не можна виселяти із гуртожитків, – наголошує кандидатка у депутати Київради

Влада має організувати систему дистанційного навчання в Києві. Студентів не повинні виселяти з гуртожитків, а батькам учнів потрібно створити умови для домашнього навчання їх дітей.

Таку думку висловила під час брифінгу кандидат у депутати до Київської міської ради від «Батьківщини» Алла Шлапак.

«Сьогодні виселяти студентів із гуртожитків та змушувати їх повертатися додому – це неприпустимо. Дистанційне навчання можна здійснювати і з гуртожитку. Також студенти працюють уже з перших курсів, щоб заробити собі на прожиття або оплату навчання», - розкритикувала подібні ініціативи Алла Шлапак.

Також вона наголосила на відсутності системи при прийнятті рішень щодо карантинних заходів. «Ми бачимо наростаючу хвилю, що потрібно дітей відправити на канікули. Це категорично неправильне рішення і робити цього не можна. Канікули в школах мають відбутися відповідно до календарного плану. Ніякі заяви, які лунають про канікули на 2-3 тижні або інші фантастичні ідеї – вони є непослідовними і несправедливими», - переконана Алла Шлапак.

Водночас, переведення дітей на дистанційну освіту та подовження канікул мають враховувати можливості догляду за ними з боку батьків у цей період. Уряд повинен ухвалити відповідні рішення по фінансову підтримку батьків неповнолітніх дітей як це було весною цього року.

«Важливим є підтримка батьків, які мають неповнолітніх дітей. Має бути рішення уряду із рекомендаціями для працедавців про зміну робочих графіків таким батькам. Адже неповнолітні діти не можуть залишатись дома без догляду», - підкреслила Шлапак.

Нагадаємо, 14 жовтня уряд оприлюднив постанову про продовження карантину. У ній закладам загальної середньої освіти рекомендується встановити з 15 до 30 жовтня 2020 року канікули, а закладам професійної та вищої освіти з 15 жовтня до 15 листопада 2020 року перейти на дистанційну форму навчання з рекомендованим виїздом студентів із гуртожитків, окрім тих, які не можуть цього зробити.

Як відомо. уряд вирішив, що адаптивний карантин в Україні продовжать до кінця року.