«Батьківщина» пропонує перевірити здоров’я водіїв громадського транспорту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кандидат в мери Києва Олексій Кучеренко виступив з ініціативою

У політсилі пропонують тестувати водіїв за бюджетний кошт і без відриву від роботи

Партія «Батьківщина» виступила з ініціативою посилити перевірки здоров’я водіїв громадського транспорту, адже вони щодня контактують із сотнями людей та наражаються на небезпеку через спалах коронавірусу у столиці.

«Адаптивний карантин, незважаючи на жорсткі обмеження, не призводить до повної ізоляції, яку пережили українці навесні 2020 року. Підприємства і транспорт працюватимуть в умовах карантинних обмежень», - про це заявив кандидат в мери Києва Олексій Кучеренко під час брифінгу у штабі, передає пресслужба політсили.

Втім, щодо транспортного руху, ми чуємо лише про підсилення контролюючих заходів – дотримання маскового режиму й соціального дистанціювання.

Київська міська «Батьківщина» вважає, що комплексний підхід до оптимізації роботи транспорту повинен передбачати й постійний медичний контроль за станом здоров’я водіїв. Це варто було б проводити шляхом регулярного тестування працівників транспорту, що найчастіше контактують з пасажирами. Робити це на підприємствах, за бюджетний кошт і без відриву працівників від виконання своїх прямих обов’язків. Такі заходи знизять ризик розповсюдження вірусу в громадському транспорті.

Окрім медичного нагляду, робота громадського транспорту в надзвичайних умовах має бути чіткою, з дотриманням розкладу руху. Це дасть змогу ефективно контролювати й регулювати пасажиропотік, уникаючи карантинних порушень.

Представники команди партії – кандидат в мери Києва Олексій Кучеренко, а також кандидати в депутати Київради Віталій Нестор та Алла Шлапак озвучили основні пункти програми, які стосуються руху Києвом: оптимізація фінансування об’єктів транспортної інфраструктури після проведення аудиту; добудова та введення в експлуатацію Подільсько-Воскресенського мосту; добудова мосту Кирпи, який без потрібних з’їздів та заїздів працює лише на 20% пропускних можливостей; будівництво розв’язки на Бориспільській площі й не тільки. Вирішення транспортної проблеми має бути комплексним і складатися з низки послідовних дій.

«Доведення до ладу Кільцевої дороги, її розширення і облаштування додатковими з’їздами і заїздами. Перезапуск міської електрички й оновлення її рухомого складу. Докорінна реорганізація міського транспорту: заміна маршруток тролейбусами й автобусами; щільне завантаження виділеної полоси громадського транспорту рухомим складом, що буде рухатись за жорстким розкладом», – перерахував план дій після перемоги на виборах мера Олексій Кучеренко.

За його словами, необхідно використовувати закордонний досвід з розвантаження центру міста: популяризація громадського і екологічного транспорту; облаштування перехоплюючих стоянок; обмежувальні заходи щодо руху власного і вантажного автотранспорту центром міста.

«У Києві лише 900 одиниць громадського транспорту, хоча в подібному за інфраструктурою місті – Варшаві 2700 одиниць. Саме тому, в пріоритеті моєї програми – розв’язання транспортної проблеми», – додав Кучеренко.

До слова, за минулу добу, 13 жовтня, у Києві померла найбільша кількість хворих на Covid-19 за весь час пандемії – 21 людина, всього за добу захворювання виявили у 422 людей.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 13 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5590 осіб. Це на 1170 випадків більше, ніж днем раніше (4420).

Одужали за минулу добу – 2137 людей (у попередній день 2152), померли 107 осіб (у попередній день 107).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 14 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 276177 людей, одужали 118699 осіб, летальних випадків – 5229.