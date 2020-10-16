«Євросолідарність» вимагає від столичної влади негайно закрити школи



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Столичній владі радять відправити школярів на дистанційне навчання

Марина Порошенко закликала столичну владу закупити школярам та вчителям Києва електронні планшети

У зв’язку з загостренням епідеміологічної ситуації у Києві, пов’язаної зі стрімким поширенням пандемії коронавірусу, партія «Європейська солідарність» вимагає від столичної влади виділити кошти з бюджету міста, щоб забезпечити учнів та вчителів необхідними для дистанційного навчання технічними засобами.

Про це у своєму відкритому відеозверненні заявила Марина Порошенко, яка очолює список «Європейської солідарності» на виборах кандидатів у депутати до Київської міської ради після інспектування столичних шкіл та зустрічей з вчителями столиці.

Вона зазначила, що державні органи фактично програли боротьбу з пандемією коронавірусу, адже «центральна влада вже не здатна керувати та контролювати ситуацію в країні, а місцева – навіть не намагається виконувати їхні рекомендації».

За словами Марини Порошенко, попри те, що на початку тижня уряд рекомендував розпочати канікули у школах з 15 жовтня, столична влада цю рекомендацію просто проігнорувала, що може привести до тяжких наслідків. «Київські учні сьогодні масово пішли до шкіл, а голова Держспоживслужби Києва заявляє, що перед ними стоїть завдання «пасивно проімунізувати дитяче населення»! Тобто – інфікувати якнайбільшу кількість дітей? А через них – їхні родини? І це в ситуації, коли Київ вже в помаранчевій зоні, київські лікарні переповнені, а столиця знаходиться на порозі справжнього епідеміологічного колапсу», – обурюється вона.

«Разом із тим діти та вчителі продовжують хворіти, а київські школи, поступово закриваються на карантин», – наголосила Марина Порошенко.

Саме тому партія «Європейська солідарність» вимагає від столичної влади не ризикувати життям та здоров’ям дітей, негайно впорядкувати систему дистанційного навчання, а також забезпечити з місцевого бюджету столиці київських школярів та вчителів необхідними електронними планшетами. «Бо ми не маємо права втратити цей навчальний рік. Це та важлива інвестиція, яку має започаткувати Київ. Інвестиція в майбутнє нашого міста», – зазначила Марина Порошенко.

Нагадаємо, станом на 16 жовтня у Києві на карантин закрили 8 шкіл через випадки захворювання серед вчителів.

Повідомлялося, що на канікули столичні школярі підуть із 21 жовтня.