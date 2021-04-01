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    При нинішніх темпах на вакцинацію столиці від коронавірусу підуть роки – Марина Порошенко

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    Порошенко: &laquo;Як лікар не готова обговорювати якісь міфічні теорії змов&raquo; - При нинішніх темпах на вакцинацію столиці від коронавірусу підуть роки – Марина Порошенко
    Порошенко: «Як лікар не готова обговорювати якісь міфічні теорії змов»
    Фото: clutch.ua

    Понад 70% українців вірять в те, що коронавірус виник штучно

    Якщо столиця зберігатиме нинішні темпи вакцинації від коронавірусу, на щеплення киян підуть роки. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловила лідерка «Європейської Солідарності» в Київраді, голова постійної комісії з питань охорони здоров‘я та соціальної політики міськради Марина Порошенко.

    «Для того, щоб сформувати колективний імунітет, тільки для Києва потрібно близько 4 млн доз. При нинішньому темпі вакцинацій потрібно розуміти, що це розтягнеться на роки», – сказала Порошенко.

    На питання, чи готова вона особисто вакцинуватися, Порошенко відповіла: «Я готова. Але насамперед є люди, які входять в групи ризику: лікарі, військовослужбовці, люди, які за родом своєї праці мають активне спілкування з великою кількістю людей. Вони мають бути вакциновані насамперед».

    Вона також прокоментувала результати соцопитування, згідно з якими понад 70% українців вірять в те, що коронавірус виник штучно.

    «В принципі, це говорить про те, що більшість українців не довіряють медикам настільки, наскільки вони довіряють конспірологам. Чому так?» – запитала журналістка.

    Порошенко відповіла, що «як лікар не готова обговорювати якісь міфічні теорії змов». «Для мене важливішою дискусією є наявність та дієвість ефективних протоколів лікування цієї хвороби і способи захисту від цієї і подібних пандемій», – зазначила вона.

    На питання, як довго ще можуть люди носити маски, Порошенко відповіла: «Я думаю, що це вже треба сприймати, як нові реалії. На жаль, це може стати частиною нашого життя у майбутньому».

    За словами мера столиці Віталія Кличка, Києв є лідером з вакцинації: щеплено 17300 осіб.

    31 березня міський голова Києва оголосив про введення жорстких карантинних обмежень у місті із закриттям учбових закладів та зупинкою транспорту терміном з 4 по 16 квітня.

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    Теги: соцопитування Київ Марина Порошенко щеплення вакцинація коронавірус
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