Сили ППО збили ракету поблизу Бучі

Залишайтеся в укриттях

Міський голова Бучі Анатолій Федорчук повідомив про успішну роботу протиповітряної оборони. Про це він написав у Telegram.

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«Увага! Поблизу Бучі силами протиповітряної оборони збито ворожу ракету», – йдеться в повідомленні.

Залишайтеся в укриттях.

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Раніше повідомлялося, що окупанти влучили в житловий будинок у Кривому Розі. Під завалами можуть бути люди.

По Запоріжжю прилітели 12 ворожих ракет.

Також є приліт по Харківщині. Окупанти вдарили і по Києву.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що ворог може застосувати одночасно ракети та масовий пуск беспілотників-камікадзе.

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Нагадаємо, в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Перша група ракет противника вже зайшла в повітряний простір України.

До слова, триває 296-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Олександропіль, Новобахмутівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.