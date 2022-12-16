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Удар по Харківщині: Синєгубов повідомив, куди влучили ракети

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Удар по Харківщині: Синєгубов повідомив, куди влучили ракети
фото ілюстративне

Росіяни вдарили по об’єктах критичної інфраструктури

Внаслідок ракетної атаки рашистів на Харківщину постраждали об’єкти критичної інфраструктури. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

«Окупанти завдали три удари по критичній інфраструктурі Харківщини», – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Раніше повідомлялося про вибухи у кількох областях.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що ворог може застосувати одночасно ракети та масовий пуск беспілотників-камікадзе. 

Нагадаємо, в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Перша група ракет противника вже зайшла в повітряний простір України.

До слова, триває 296-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Олександропіль, Новобахмутівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.

Теги: Харківщина війна росія окупанти Україна

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