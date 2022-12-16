Удар по Харківщині: Синєгубов повідомив, куди влучили ракети

Росіяни вдарили по об’єктах критичної інфраструктури

Внаслідок ракетної атаки рашистів на Харківщину постраждали об’єкти критичної інфраструктури. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

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«Окупанти завдали три удари по критичній інфраструктурі Харківщини», – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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Раніше повідомлялося про вибухи у кількох областях.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що ворог може застосувати одночасно ракети та масовий пуск беспілотників-камікадзе.

Нагадаємо, в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Перша група ракет противника вже зайшла в повітряний простір України.

До слова, триває 296-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Олександропіль, Новобахмутівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.